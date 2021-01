Nonostante vi sia ancora tanta incertezza sull'organizzazione del prossimo Festival di Sanremo (previsto a marzo 2021), Amadeus e i suoi autori e dirigenti continuano a lavorare per cercare di offrire al pubblico uno show degno di questo nome. Nella giornata di ieri, domenica 24 gennaio, il Corriere della Sera ha rivelato in anteprima i nomi delle dieci conduttrici che affiancheranno il conduttore sul palco dell'Ariston. In ogni serata, dunque, vi saranno due co-conduttrici diverse. Tra i nomi più importanti, vi è sicuramente quello di Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada farà il debutto sul palco dell'Ariston

Sul palco dell'Ariston, dunque, vedremo per la prima volta Vanessa Incontrada. L'attrice, di origini spagnole, negli scorsi anni era stata più volte associata a Sanremo, per poi però non concretizzare mai la sua presenza. Numerosi i successi, anche come conduttrice, per la Incontrada: su tutti, si possono ricordare i Wind Music Award e Zelig. Altro nome importante che prenderà parte alla kermesse è quello di Miriam Leone. Vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia, la Leone si è poi distinta come attrice, partecipando a numerose pellicole importanti sia per il mondo del cinema che per quello della televisione. Ultimamente, Miriam ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico grazie alla conduzione di Balla con me, spettacolo di capodanno di Roberto Bolle.

Sul palco dell'Ariston, poi, salirà anche la già annunciata Elodie oltre che Matilde De Angelis, giovane attrice nota soprattutto per il suo ruolo in The Undoing.

Ritorno per Diletta Leotta e Georgina Rodriguez

Direttamente dall'edizione 2020 del Festival, torneranno ad affiancare Amadeus anche Diletta Leotta (giornalista sportiva di Dazn) e Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo (che, lo scorso anno, fu presente in platea).

Molto attesa è anche Matilde Gioli, attrice nostrana che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella serie rivelazione Doc-Nelle tue mani. All'Ariston sarà presente anche Mariacarla Boscono, top model 40enne che negli scorsi mesi era stata protagonista di un presunto flirt con Stefano De Martino.

Amadeus accoglierà, poi, sul palco anche Alice Campello, moglie del calciatore spagnolo della Juventus Alvaro Morata. Infine, la novità assoluta sarà la presenza di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Oltre che le dieci co-conduttrici, sul palco dell'Ariston saliranno anche due uomini, ospiti fissi dell'edizione: il cantante Achille Lauro (che si esibirà in ogni serata) e il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic.