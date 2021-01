Sono trascorsi più di dieci anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del secondo film e più di sedici dal finale della serie, ma Sex and the City non vuole tramontare e si prepara a tornare in auge in gran stile. La piattaforma streaming HBO Max riporterà sul piccolo schermo Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York nel revival della serie più glamour della fine degli anni '90. La stagione 7 avrà come titolo "And Just Like That" e sarà incentrata sulla vita e sui legami delle tre amiche ormai cinquantenni. La conferma è arrivata dagli account social delle attrici Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

Il pubblico non rivedrà il quartetto originario completo, perchè Kim Cattrall, il volto di Samantha Jones, non parteciperà al revival e perciò il personaggio non apparirà nella serie.

Tornano Carrie, Charlotte e Miranda: il revival di Sex and the City sarà 'And Just Like That'

Il nuovo servizio streaming di HBO Max (attualmente disponibile solo negli Stati Uniti) riporterà in vita una delle serie più famose nella storia della televisione: Sex and the City. Le avventure delle allora trentenni Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha hanno appassionato per sei stagioni milioni di telespettatori in tutto il mondo dal 1998 al 2004. In seguito il cast ha ripreso i ruoli in due pellicole cinematografiche sempre incentrate sulle quattro amiche di New York nel 2008 e nel 2010, senza però ottenere lo stesso successo di pubblico e critica.

Adesso il ritorno della serie è diventato realtà e la conferma è arrivata da Cynthia Nixon, il volto di Miranda, e Kristin Davis, interprete di Charlotte. Il revival avrà come titolo "And Just Like That" e sarà composto da dieci episodi le cui riprese inizieranno in primavera. Le protagoniste saranno Carrie, Miranda e Charlotte, mentre non sarà presente il personaggio di Samantha.

Nel revival di Sex and the City sarà assente Kim Cattrall

Il revival "And Just Like That" sarà girato in primavera e torneranno sul set di New York tre attrici del cast originario: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York).

Non parteciperà alla nuova stagione Kim Cattrall, il volto insostituibile di Samantha Jones. L'attrice ha ribadito negli anni di non essere più interessata al ruolo che le ha dato fama in tutto il mondo. La volontà dell'interprete inglese è di non riaprire più il capitolo "Sex and the City". Dunque, orfane dell'imprevedibile Samantha, le tre protagoniste saranno ormai delle cinquantenni alle prese con una quotidianità un pò diversa da quella di un ventennio fa. Per Sarah Jessica Parker sarà interessante vedere Carrie, Miranda e Charlotte muoversi nella società attuale dominata dal potere dei social media e caratterizzata dal cambiamento delle politiche sessuali nell'era del #MeToo e di Time’s Up.