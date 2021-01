Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la serie con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir subirà un ulteriore cambio di programmazione, in quanto la messa in onda è prevista per martedì 26 gennaio in prima serata e non più giovedì 28 gennaio. Entrando nello specifico delle trame, Can porterà Sanem in un posto tranquillo per poter parlare del loro rapporto, ma la donna si rifiuterà di dialogare con il fotografo.

Poco dopo, la giovane si perderà, Can la ritroverà e lei lo abbraccerà. Infine, Divit deciderà di non partire più e quindi Sanem correrà da lui e si scambieranno un bacio.

Sanem non vorrà parlare con Can

Nei prossimi episodi Can sarà stanco di non poter parlare con Sanem senza litigare. Proprio per questo motivo, il fotografo porterà la scrittrice in un posto tranquillo per poter avere un confronto. Aydin però sarà molto arrabbiata con Divit che non ha mosso un dito per fare pace, ed ora che lei sta provando a ripartire da zero, lui vuole risolvere i loro problemi di coppia.

Intanto, i due raggiungeranno una baita, però, la giovane protagonista continuerà a non voler parlare con il fotografo e in seguito scoppierà un altro litigio tra i due. In particolare, Sanem non accetterà che l'uomo voglia partire, ma Can vorrà almeno avere un civile rapporto di amicizia con lei.

Sanem e Can faranno la pace e si scambieranno un bacio appassionato

Successivamente, Sanem uscirà nella neve e si perderà. Can andrà subito a cercarla e quando la ritroverà, lei lo abbraccerà. Poi i due raggiungeranno la capanna abbandonata e recupereranno un pò di quella serenità perduta. Purtroppo però arriveranno le rispettive chiamate dell'editore Yigit e della sorella Polen che li faranno litigare nuovamente.

Poco dopo però Can prenderà la decisione di non partire più con Polen. Sanem verrà a sapere che il fotografo non partirà più per puro caso, origliando una conversazione proprio mentre starà per partire con Yigit. A quel punto la scrittrice non avrà più dubbi, rinuncerà al lavoro presso la casa editrice e correrà dal suo amato Can. Quest'ultimo sarà nel capanno dove starà tagliando la legna e Sanem correrà verso di lui.

I due faranno la pace e si scambieranno un bacio molto appassionato.

Dove rivedere le puntate di Daydreamer-le ali del sogno

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Daydreamer-Le ali del sogno per scoprire ulteriori novità sulla storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin. Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere tutte le puntate durante il passaggio televisivo e volesse recuperarle, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.