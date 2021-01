L'inizio del nuovo anno sarà ricco di sorprese e imprevisti per i personaggi della soap de Il Paradiso delle Signore 5. Come visto nelle precedenti puntate, Salvatore è rimasto molto scosso per la faccenda riguardante Gabriella. Il giovane Amato non poteva mai immaginare che Agnese avrebbe impedito che la lettera scritta per lei arrivasse nelle mani della stilista. Per tale ragione questa situazione provocherà un effetto domino non soltanto in Salvatore ma anche a chi gli sta vicino. Gabriella, dopo aver preso visione della missiva, inizierà a provare dei sentimenti contrastanti. Riflettendo sul da farsi, vorrà lasciarsi il passato alle spalle ma non riuscirà istintivamente a farlo e si comporterà in maniera completamente opposta.

Gabriella indecisa tra Cosimo e Salvatore

Durante le prossime puntata della fiction in onda come di consueto Rai 1, Gabriella verrà a conoscenza della lettera scritta da Salvatore, ma che lei non ha mai preso visione, in quanto proprio Agnese ha impedito l'arrivo a destinazione. La stilista non lascerà correre ma deciderà di recarsi da Salvatore per affrontare la vicenda faccia a faccia. La Rossi sarà in mezzo a due fuochi: da una parte dovrà proseguire i preparativi per il suo matrimonio con Cosimo, dall'altra però non riuscirà a non pensare alle parole che a suo tempo Salvatore aveva scritto per lei con tanto amore e passione. La donna proverà in tutti i modi dissimulare i suoi veri sentimenti ma non riuscirà a smettere di pensare al suo ex fidanzato.

Per tale ragione dirà una prima bugia a Cosimo, ovvero il suo futuro sposo. Gabriella cercherà di allontanare il più possibile il titolare della Caffetteria ma ciò la renderà turbata e starà davvero male. Starà di fatto che mancherà pochissimo alle nozze con Cosimo Bergamini e la ragazza dovrà far chiarezza sui suoi reali sentimenti.

Agnese decide di lasciare Armando

Nel frattempo, durante i nuovi episodi, si assisterà al ritorno dalla Sicilia di Agnese. La donna in pochissimo tempo sarà protagonista di moltissimi colpi di scena. Innanzitutto verrà interrogata da Salvatore in merito alla faccenda di Gabriella. Il ragazzo vorrà delle spiegazioni dalla madre e si assisterà ad un duro confronto tra mamma e figlio.

Non accadrà soltanto questo, in quanto le pressioni da parte di Giuseppe, tornato a Milano dopo un lungo periodo di assenza, inizieranno ad aumentare e la povera Agnese si renderà conto che non potrà più proseguire la relazione "clandestina" con il signor Ferraris. La sarta quindi prenderà la decisione di lasciare Armando e deciderà di continuare il matrimonio, seppur tormentato, con Giuseppe.