Continua l'appuntamento giornaliero con la soap opera napoletana Un posto al sole. Le anticipazioni Tv svelano che, nelle puntate in onda dall'1 al 5 febbraio assisteremo a vari colpi di scena. A palazzo Palladini farà il suo ritorno Nunzio Cammarota (Vincenzo Messina), un ritorno totalmente inaspettato che getterà Franco nel panico. Boschi cercherà di indagare per capire a cosa sia dovuta la visita del figlio. Occhi puntati sul personaggio di Lara che, con il suo atteggiamento di massima intraprendenza lavorativa, creerà malumori verso Roberto Ferri. Nelle prossime puntate la crisi tra Silvia e Michele sarà sempre più acuta.

L'appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, alle 20:45, su Rai 3.

Anticipazioni Upas al 5/02: Il ritorno di Nunzio

Per tutti gli affezionati della soap opera partenopea, ambientata sul golfo di Posillipo, le prossime puntate saranno imperdibili. Le anticipazioni, che vanno dall'1 al 5 febbraio, svelano grossi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Più dettagliatamente, Angela si chiederà quale sarà il reale motivo del ritorno, inatteso, di Nunzio a Napoli. Il ragazzo nasconderà qualcosa e il suo ritorno sarà legato a quello di Chiara. Nel frattempo, Giulia capirà che l'aggressore di Silvia non è nient'altro che il fratello di Tea. Per tale motivo, Niko chiederà alla madre di non mischiarsi e di non metterlo in difficoltà con la pratica lavorativa.

Mentre Vittorio e Patrizio dovranno affidare alla sorte la decisione su chi resterà nel seminterrato, qualcuno agirà nell'ombra e cambierà i piani dei due ragazzi.

Spoiler Un posto al sole: Roberto sotto pressione

Nelle prossime puntate delle soap opera Un posto al sole, in onda la prima settimana di febbraio, Roberto apparirà sempre più sotto pressione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Lara cercherà di essere la prima sul lavoro, mettendosi in gioco e mettendo in evidenza le sue doti lavorative. Atteggiamento che non sarà condiviso da Roberto, l'uomo infatti si sentirà sminuito davanti gli operaii. Cerruti, dopo tanti sotterfugi, sarà sempre più vicino a scoprire qual è il segreto del suo compagno.

Franco (Peppe Zarbo), nelle prossime puntate in onda dall'1 al 5 febbraio, inizierà a maturare dei forti sospetti legati al ritorno di Nunzio, tanto da iniziare ad indagare.

Nel frattempo Lara e Serena diventeranno sempre più amiche, mentre Roberto sarà alle prese con le pressioni in atto ai cantieri Palladini Flegrey. Dal canto suo Lara cercherà di portare a termine la vendetta nei confronti di Luciana. Infine Patrizio si troverà costretto a familiarizzare con il suo nuovo vicino.