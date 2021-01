Ritorna l'angolo dedicato agli episodi della soap opera tedesca Tempesta d'amore con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal giorno 18 fino al 24 gennaio del 2021. La dark lady Ariane cercherà di organizzare un piano per sbarazzarsi definitivamente di Alfons e danneggiare così l’immagine dell'albergo a cinque stelle. L'ex fidanzata di Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) verserà all'interno del bicchiere un farmaco psicotropo che finirà per intensificare sempre di più l'effetto della grappa.

Tempesta d'amore, prossime puntate: il giovane André soffrirà molto per la sua storia d'amore andata male

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, rivelano che Alfons non avrà più il controllo su se stesso e si preoccuperà di non essere più capace di svolgere correttamente il proprio lavoro. Nel frattempo, Linda deciderà di avvicinarsi al suo ex marito Dirk e accetterà di aiutarlo con la riabilitazione, mentre André soffrirà molto dopo la rottura amorosa con la sua fidanzata. Infine, Dirk riuscirà a costruire un rapporto amichevole con la sua ex moglie Linda e sarà felice.

Gli spoiler della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, rivelano anche che Franzi rimarrà senza parole quando verrà accusata da Steffen di averlo tradito con Tim. Nonostante la giovane respingerà qualsiasi accusa, il figlio di Dirk ammetterà che Franzi fa molta fatidica a tenere lontano il suo ex fidanzato.

Dunque, Steffen in preda all'ira deciderà di prendere una decisione che lascerà sbalordita la sua fidanzata.

Tempesta d'amore: il padre di Tim cercherà di smascherare Karl

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Alfons deciderà di dimettersi come capo portiere e non riuscirà ad adattarsi come pensionato. Infatti, l'uomo inizierà a pensare che le sue dimissioni siano state troppo affrettate e cercherà in qualche modo di riprendersi il posto di lavoro.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel frattempo Christoph verrà a scoprire che Karl è entrato nell'albergo in Thailandia poco prima che scoppiasse l'incendio. Dunque, l'albergatore Christoph non crederà che si tratti soltanto di una pura coincidenza e si recherà personalmente a Bangkok per scoprire maggiori informazioni. Infine, quando la dark lady Ariane lo verrà a scoprire, chiederà immediatamente al suo ex fidanzato Karl di impedirgli di scoprire tutta la verità in merito all'incendio scoppiato in Thailandia.

Per sapere le prossime novità riguardanti la soap opera tedesca Tempesta d'amore, bisognerà attendere gli episodi che andranno in onda in Germania.