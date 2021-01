Torna in prima serata su Rai 2 una delle Serie TV più amate dal pubblico italiano. Parliamo di The Good Doctor 4, la fortunatissima fiction che dopo l'esordio di qualche anno fa in prima serata sulla rete ammiraglia Rai è sbarcata ufficialmente sul secondo canale della televisione di Stato. Le anticipazioni sulla programmazione rivelano che venerdì 15 gennaio andrà in onda il secondo appuntamento di questa quarta attesissima stagione, dove il dottor Shaun e gli altri medici stanno facendo i conti anche con la terribile pandemia dettata dall'emergenza Covid-19.

Anticipazioni The Good Doctor 4 del 15 gennaio: Shaun sente la mancanza di Lea

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa seconda puntata della serie The Good Doctor 4 in onda venerdì prossimo in prime time su Rai 2, rivelano che per Shaun la situazione diventerà sempre più complicata.

Il medico, infatti, comincerà a sentire fortissima la mancanza di Lea.

Una situazione che lo renderà fortemente irascibile e nervoso con se stesso e con le altre persone che si rapportano con lui. Shaun, infatti, si troverà ad essere molto combattuto.

Da un lato, infatti, ha il timore di poter mettere potenzialmente a repentaglio la salute di Lea e dall'altro, invece sente la voglia di dover stare al fianco della donna che ama in un momento delicato come questo.

Park e Mia discutono del loro futuro

E poi ancora le anticipazioni della seconda puntata di The Good Doctor 4 di venerdì 15 gennaio, rivelano che dopo una intensa chiacchierata fatta con Shaun, il dottor Park aprirà gli occhi e si renderà conto che le cose con Mia non stanno proprio come lui pensava.

In seguito alla mancata partenza per Phoenix, Park e Mia finiranno per discutere del loro futuro insieme. Quale sarà la decisione che prenderanno?

Dove rivedere in streaming online i vari episodi di The Good Doctor 4

Insomma un secondo appuntamento decisamente da non perdere quello con la seconda puntata di The Good Doctor 4 in onda la prossima settimana su Rai 2.

La fiction è tornata in onda dopo il grande successo riscontrato negli ultimi mesi da Doc - Nelle tue mani, la serie medical con protagonista Luca Argentero che ha portato la rete ammiraglia a conquistare dei risultati d'ascolto a dir poco incredibili in prime time.

The Good Doctor 4 ne approfitterà del successo di Doc e della riscoperta del pubblico italiano verso le serie medical?

In attesa di scoprire il verdetto auditel, tutte le puntate di questa quarta serie della fiction con protagonista Richard Schiff possono essere riviste in replica streaming online da tablet oppure cellulare, attraverso l'applicazione free RaiPlay.