Ieri sera al termine della lunga diretta del Grande Fratello Vip, l'ex protagonista di Riccanza Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno avuto una forte discussione. Il motivo di tale lite? Il fatto che la ragazza non lo avesse scelto tra i possibili finalisti. La particolarità di questo litigio è che Zorzi ha tirato in ballo l'ex tronista ed ex fidanzato di Giulia, Francesco Monte. Tommaso ha contestato alla ragazza il fatto di essersi riavvicinata a lui solo quando lei e Monte si sono lasciati. Poi, ha fatto riferimento ad alcune frasi dette da Monte, quando si trovava all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Discussione accesa tra Zorzi e Giulia Salemi che vede coinvolto anche Monte

Litigando animatamente con Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ha dichiarato riferendosi a Francesco Monte che non gli sono piaciute alcune cose che lui ha detto quando era un concorrente del Grande Fratello Vip. Zorzi ha fatto riferimento ad alcune affermazioni sul mondo omosessuale. Parole che all'epoca suscitarono molto scalpore e tante polemiche. Monte che fu accusato di essere omofobo dichiarò: "Due donne che si baciano mi fanno schifo". Ed è proprio a queste gravi affermazioni che ha fatto riferimento Tommaso Zorzi nel corso della discussione con Giulia Salemi. Il gieffino ha affermato: "Se una persona dice in diretta tv che gli fa schifo che due donne si baciano, io non posso fare finta che questa persona mi vada bene".

Zorzi ha poi contestato a Giulia di aver sempre preso le difese di Monte.

Francesco Monte al centro della lite tra Zorzi e Giulia Salemi

Tommaso Zorzi ha rinfacciato a Giulia Salemi il fatto che quando era fidanzata con Francesco Monte, si è allontanata da lui mettendo da parte la loro amicizia. Questo stando alle parole del gieffino, sarebbe avvenuto proprio perché Monte non lo ha mai visto di buon occhio.

Zorzi ha anche dichiarato che all'epoca l'ex tronista di Uomini e Donne non aveva piacere ad averlo intorno. Di fronte a queste parole, Francesco Monte non è rimasto in silenzio e ha replicato con un lungo post pubblicato nelle stories di Instagram. Il neo cantante ha scritto che a tutto c'è un limite e che la legge è uguale per tutti. Ha poi anche aggiunto che i suoi genitori gli hanno trasmesso degli insegnamenti che le nuove generazioni probabilmente non hanno.

Cosa avrà voluto dire Monte con queste parole? Sono rivolte proprio a Zorzi e alla sua ex Giulia Salemi? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni per scoprire come andrà a finire questa querelle tra i tre. Intanto, la discussione tra Giulia e Tommaso è andata avanti a lungo e i due pare non siano riusciti a trovare un punto d'incontro.