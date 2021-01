La puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 18 gennaio non è stata facile per Gemma Galgani. La dama torinese era in lacrime già al suo ingresso in studio e si è intuito subito che qualcosa non andava con Maurizio Guerci. Poco dopo si è scoperto che la dama torinese è stata mollata dal cavaliere mantovano già lo scorso 29 dicembre, dopo una litigata al telefono. Decisione confermata dallo stesso Maurizio oggi in puntata.

U&D, puntata 18 gennaio: è finita tra Gemma e Maurizio

La puntata di ieri 18 gennaio è stata interamente dedicata a Gemma Galgani. La dama, sin dal suo ingresso in studio, é parsa particolarmente abbattuta e ha raccontato di aver passato il Capodanno da sola.

Gemma ha poi raccontato il motivo per cui Maurizio era sparito lo scorso 26 dicembre ed è emerso che il cavaliere era in compagnia di un'amica. Successivamente, la dama ha parlato di una litigata avvenuta per telefono tra lei e Maurizio, subito dopo la scorsa registrazione e durante la quale Maurizio avrebbe chiuso la conoscenza. Un Capodanno anomalo per la dama che, per la prima volta, ha trascorso da sola.

Maurizio molla Gemma, scoppia il caos nello studio di Uomini e donne

L'ingresso in studio di Maurizio ha acceso i toni. Il cavaliere ha tentato di giustificare il suo comportamento ma tutti gli sono andati contro, non solo Gemma. La situazione diventa infuocata nel momento in cui Maurizio risponde con un 'assolutamente sì' alla domanda di Maria De Filippi sulla decisione di chiudere con Gemma.

Poco dopo, il cavaliere si rende protagonista di alcune frasi poco carine nei confronti della dama torinese che, a questo punto va su tutte le furie. Nello specifico, Maurizio ha dichiarato che Gemma sarebbe voluta andare oltre - con lui - già da diverso tempo. Parole che hanno scatenato il caos nello studio di Uomini e donne.

Gemma furiosa con Guerci: 'Ma che c...o deve imparare da te'

Gemma si è arrabbiata come non mai, tanto da alzarsi dalla sedia ed avvicinarsi a Guerci per affrontarlo faccia a faccia: 'Hai detto una cosa gravissima' ha tuonato la dama che, in seguito, ha accusato Maurizio di aver sempre voluto dare lezioni di bon ton a tutti quanti.

Ad un certo punto, a Gemma è scappata pure una parolaccia, probabilmente dovuta all'arrabbiatura del momento. Si è infatti udito distintamente: 'ma che c...o devo imparare da te'. La dama non è solita lasciarsi andare ad epiteti del genere, ma la delusione e la rabbia per essere stata mollata su due piedi sa Maurizio l'hanno fatta sbroccare. Le parole di Maurizio non sono piaciute a nessuno, né ai presenti in studio, né alla stragrande maggioranza degli utenti social che, una volta tanto, si sono schierati dalla parte di Gemma.