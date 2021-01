Ida Platano è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica per il confronto che ha avuto con Riccardo a U&D: i due ex se ne sono dette di tutti i colori senza riuscire a trovare un punto d'incontro. Messo in stand-by il litigioso rapporto con Guarnieri, la dama del Trono Over è tornata alla sua vita di sempre, fatta soprattutto di lavoro e di momenti col figlio Samuele. È stato proprio un commento social arrivato contro il suo bambino a far sbottare la bresciana.

La reazione della dama di U&D Over ai commenti degli haters

Ida è da sempre molto attiva su Instagram, talmente tanto che Riccardo l'ha accusata di tenere più ai suoi followers che alla loro storia d'amore.

Martedì 19 gennaio, la parrucchiera è rimasta colpita dal messaggio che un hater le ha fatto recapitare sotto ad un dolce video che aveva postato assieme al figlio.

"Chi vi credete di essere? Ridicoli. Fate pena, pietà. Ammazza che brutti", ha scritto qualcuno l'altra sera rivolgendosi sia alla Platano che al suo bambino di 10 anni.

Come ogni mamma che si rispetti, la bresciana è subito intervenuta per difendere soprattutto Samuele dagli insulti che ha ricevuto ingiustamente, e l'ha fatto tirando in ballo la persona che li ha attaccati sui social network.

"Tu fai pena. Pensare che sei una donna, è anche peggio", ha fatto sapere la ex di Guarnieri.

Nessun nuovo amore per Ida dopo il confronto a U&D

Dopo un'iniziale reazione rabbiosa, Ida ha deciso di usare l'ironia per rispondere a chi ha insultato lei e il figlio su Instagram.

Avvalendosi del supporto di Samuele, la protagonista di U&D ha invitato la sua hater ad addolcirsi mangiando delle caramelle, forse così la smetterà di prendere di mira un bambino di dieci anni sui social network.

Il legame tra la Platano e la sua creatura è fortissimo: sono tante, infatti, le Stories che la parrucchiere pubblica ogni giorno assieme al figlio, col quale condivide praticamente tutto.

Stando a quello che emerge dai contenuti che posta sul web, la bresciana non avrebbe ancora ritrovato l'amore: la rottura definitiva con Riccardo risale all'inizio dell'estate scorsa, ma la donna sembra non essere ancora pronta a voltare pagina e a dare fiducia ad un altro uomo.

Quando qualche mese fa è circolato il rumor su un presunto suo avvistamento in dolce compagnia, Ida si è affrettata a smentire tutto in un'intervista rilasciata al magazine del dating-show.

Il duro faccia a faccia tra Ida e Riccardo a U&D

Ida è conosciuta soprattutto per l'infinito tira e molla che ha vissuto con Riccardo negli studi di U&D: i due sono stati protagonisti di un paio di stagioni del dating-show, contendendosi con Gemma Galgani lo scettro dei più amati dal pubblico.

L'ultima apparizione della Platano in tv, risale a poco più di una settimana fa: la bresciana ha accettato di tornare in studio per confrontarsi con il suo ormai ex fidanzato. È stato lo stesso Guarnieri a chiedere alla parrucchiera di metterci la faccia davanti alle telecamere per spiegare come mai tra loro è tutto finito.

Maria De Filippi, però, non è riuscita a far fare pace ai due storici volti del Trono Over: i due, anziché lasciarsi senza rancore, hanno litigato e si sono rinfacciati le principali colpe per la fine della relazione.

Ida, però, ci ha provato a seppellire l'ascia di guerra quando ha chiesto di rientrare in puntata per stringere la mano a Riccardo: il cavaliere ha rifiutato qualsiasi contatto con la ex dicendo che prova troppa rabbia per riuscire a fare un gesto distensivo nei suoi confronti.

La Platano e Guarnieri si sono detti addio nel modo peggiore possibile, ovvero senza guardarsi in faccia.