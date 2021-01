Questo pomeriggio lunedì 18 gennaio, è andato in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione di Canale 5, Uomini e donne. Al centro dello studio la dama torinese Gemma Galgani. La donna in lacrime per tutto il tempo ha rivelato che la sua frequentazione con Maurizio Guerci non è andata a buon fine. Un confronto molto accesso in cui i due non si sono risparmiati accuse e offese reciproche. La protagonista del trono over è rimasta senza parole quando Maurizio alla domanda di Maria: 'Vuoi chiudere definitivamente con Gemma?' ha risposto assolutamente sì senza alcun ripensamento.

Gemma distrutta per la fine della frequentazione con Guerci

Maurizio nel corso del confronto con Gemma si è poi lasciato sfuggire un'affermazione alquanto infelice, che ha lasciato tutti negativamente stupiti. Guerci si è attirato le critiche dei presenti in studio, in particolare quelle dell'opinionista Gianni Sperti che ha parlato di una caduta di stile. L'uomo infatti ha affermato che Gemma Galgani avrebbe voluto far l'amore con lui già molto tempo prima di quando poi è realmente successo. Gemma di fronte a queste parole ha esclamato in lacrime: "Ora ti lancio una scarpa. Non mi sembra di essermi fatta trovare nel letto”.

Per Tina Cipollari la colpa è comunque di Gemma Galgani

Pur ammettendo che Maurizio Guerci non si è comportato affatto bene, l'opinionista Tina Cipollari si è scagliata di nuovo contro Gemma.

Secondo l'ex moglie di Kiko Nalli la colpa anche questa volta è la sua. Tina ha detto a Gemma che quando inizia una frequentazione, il finale è sempre lo stesso. Questo perché ci casca sempre e investe sin da subito i suoi sentimenti. La Cipollari ha poi continuato affermando anche che per certi versi ciò che è accaduto con Maurizio Guerci le sta bene.

Intanto, il protagonista del parterre maschile è stato irremovibile sulla sua decisione di voler interrompere la frequentazione con la dama. Tra lui e Gemma sono volati stracci. La dama torinese ha detto che in queste settimane Maurizio le ha fatto credere i castelli di sabbia. Tina Cipollari poi ha dichiarato che dovrebbe chiedere scusa all'Italia perché è arrivato a Uomini e Donne, per prendere in giro una signora di 72 anni.

Maurizio Guerci ha replicato affermando che se avesse preso in giro Gemma, lei sicuramente se ne sarebbe accorta perché è una donna intelligente. Intanto, la sua decisione di interrompere la frequentazione con la Galgani ha scatenato una marea di polemiche e di critiche. Come andrà a finire tra i due? E Gemma? Riuscirà mai a trovare l'amore all'interno del programma dedicato ai sentimenti? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti.