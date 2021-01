È stata una puntata di U&D molto movimentata quella che ha condotto Maria De Filippi il 20 gennaio: le anticipazioni informano i fan del programma che sono state due coppie le protagoniste del giorno. Gemma ha provato a dimostrare che Maurizio ha un'altra lontano dalle telecamere, mentre Aurora è stata accusata da Giancarlo di averlo provocato con filmati intimi che poi ha mostrato a Gianni Sperti. I tronisti Davide e Sophie non hanno preso parte alla registrazione di mercoledì.

Caos a U&D per dei filmati di Aurora

Ieri, mercoledì 20 gennaio, è stata registrata una puntata di U&D interamente dedicata ad alcuni volti del Trono Over.

Le anticipazioni del web, infatti, fanno sapere che Giancarlo e Aurora sono stati messi di nuovo faccia a faccia dopo il loro addio definitivo.

Il cavaliere, in particolare, ha puntato il dito contro la ex per due motivi: degli insulti che starebbe facendo arrivare a lui e alla figlia sui social con l'aiuto dell'amica Veronica Ursida, e delle provocazioni che riceverebbe da lei sul telefonino.

La Tropea ha negato ogni cosa, soprattutto di aver inviato all'ex dei filmati che lui ha definito "spinti" durante la loro frequentazione. Per dimostrare di aver detto la verità, il romano ha preso il cellulare e ha fatto vedere a Gianni Sperti i video in questione: è stato dimostrato, però, che in quelle immagini non c'era nulla di "osè", perché si vedeva soltanto la dama con indosso indumenti di pizzo coi quali si può andare a dormire.

Turbata da quando è accaduto in studio, Aurora ha deciso di uscire tra le lacrime: Maria De Filippi è stata l'unica che l'ha difesa, mentre Giancarlo ha confermato il bene che le vuole e ha provato a consolarla nel backstage.

Le prove di Gemma non fanno centro a U&D

Il secondo argomento che è stato affrontato negli studi di U&D il 20 gennaio, è quello riguardante Gemma e Maurizio.

Il giorno prima, infatti, la dama aveva accusato l'ex di avere un'amante segreta lontano dalle telecamere. Questa segnalazione, però, non è stata supportata da nessuna prova concreta neppure ieri: dopo un'ora di discussione, infatti, la dama non è riuscita a dimostrare che Guerci starebbe mentendo a tutti sulla sua vita sentimentale.

La liason tra i due, comunque, è finita nel peggiore dei modi: la Galgani ha provato a ricucire lo strappo chiedendo spiegazioni al cavaliere, ma lui non ha mai avuto ripensamenti.

Tronisti indecisi: scelte lontane a U&D

Visto che il 19 gennaio si è parlato a lungo sia di Davide che di Sophie, nella registrazione di U&D di ieri i due non erano neppure presenti in studio. Vicolo delle News sostiene che i tronisti non hanno partecipato alla puntata perché in 24 ore non hanno avuto il tempo di fare nuove esterne o di prendere decisioni importanti.

Donadei, infatti, ha ribadito la sua indecisione tra Chiara e Beatrice: dopo aver passato un'intera giornata con quest'ultima, il pugliese ha chiesto di fare altrettanto con l'altra sua corteggiatrice per capire chi vuole davvero al suo fianco.

Scelta lontana anche per la bella Codegoni: la ragazza, infatti, si è detta interessata sia a Matteo (che ha baciato per la prima volta in esterna) che a Giorgio (che ha rincorso dietro le quinte quando ha capito che stava seriamente per abbandonare il programma).

Gli unici due protagonisti del Trono Classico, dunque, sembra non abbiano ancora intenzione di lasciare la poltrona rossa a oltre quattro mesi dal loro "insediamento". La redazione, comunque, continua a temporeggiare nel presentare al pubblico volti nuovi che possano vivacizzare le dinamiche della versione giovani del dating-show.