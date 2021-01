Durante la registrazione di Uomini e donne del 27 gennaio, oltre alla scelta di Davide, è stato dato spazio anche al trono over. All'inizio, come di consueto, sono state trattate le vicende sentimentali di Gemma Galgani. La dama torinese ha fatto il suo ingresso in studio vestita primaverile e ha voluto mettersi a confronto con Nicole e Pamela, due giovani dame alle quali Maurizio ha chiesto il numero. Successivamente si è parlato di Armando Incarnato che ha accusato Nicole di essere falsa.

Maurizio lascia il numero a Nicole e Pamela: Gemma si mette a confronto con le due dame

Gemma, arrivata in studio indossando una camicia colorata e una gonna, ha spiegato che la scelta di tenere in mano le piume, tipiche delle ballerine Blue Bell, rappresentava la sua volontà di 'leggerezza'.

Inoltre, la decisione di averne due era dettata da un confronto che voleva fare con due giovani dame a cui Maurizio aveva lasciato il numero di telefono: Pamela e Nicole. La dama torinese ha espresso perplessità riguardo al gesto del cavaliere e Galgani si è domandata come mai il single sia arrivato a voler conoscere due donne così giovani, dopo aver frequentato lei. Gemma e Maurizio hanno discusso per un po' di tempo, finché hanno deciso di interrompere la conoscenza.

Armando accusa Nicole di essere falsa

Nicole ha iniziato una frequentazione con Carlo e con Armando sembrando propendere più nei confronti del primo cavaliere. Incarnato ha accusato la dama di essere falsa perché non avrebbe confermato che fra di loro ci sarebbero stati dei baci appassionati in un ristorante.

Il cavaliere partenopeo ha dichiarato che, durante un'uscita con Nicole, lui sarebbe andato nella camera d'albergo della donna per quaranta minuti, ma non sarebbe successo nulla fra di loro e, per non far andare oltre la loro conoscenza, la single del parterre lo avrebbe fatto andare via dalla stanza dell'hotel.

Gemma si prepara a una serata con Maurizio

Dopo la registrazione di Uomini e Donne, Gemma e Maurizio hanno informato che sarebbero usciti insieme la sera. Il cavaliere che avrebbe portato fuori Galgani non sarebbe stato né il suo ex, né l'uomo che si diletta a scriverle poesie, ma il terzo omonimo del parterre maschile. Al momento, però, Maurizio ha iniziato anche una frequentazione con Maria, ma il loro rapporto è ancora in una fase iniziale.

Gianni Sperti, sentendo il racconto del cavaliere riguardo al fatto che Tona "farebbe due passi avanti e mezzo indietro", ha ipotizzato che all'imprenditrice non piacesse abbastanza l'uomo. Non resta che attendere per vedere come proseguiranno le vicende sentimentali di Gemma.