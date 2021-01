Lunedì 4 gennaio 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo l'inizio della love story tra Gemma e Maurizio, il cavaliere ha deciso di chiudere ogni frequentazione con la dama torinese, beccandosi tanti insulti in studio. Sophie invece, durante l'esterna con Giorgio, ha chiesto di spegnere le telecamere e lo ha baciato. Mentre Davide Donadei, non avendo ancora fatto una scelta è andato in esterna con entrambe, ma ha trascorso un tenero momento con Chiara facendo scoppiare in lacrime Beatrice.

Maurizio decide di non frequentare più Gemma

La registrazione della puntata è iniziata parlando di Gemma che nel corso delle festività natalizie ha dichiarato di aver sentito poco e niente Maurizio Guerci.

La dama torinese ha raccontato che il 26 dicembre, mentre i due parlavano al telefono, al cavaliere gli è suonato il citofono ed è corso ad aprire la porta. L'uomo ha infatti attaccato il telefono in faccia a Gemma e non ha nemmeno spiegato chi fosse stato a citofonare. Galgani però non è rimasta con le braccia conserte e indagando è venuta a conoscenza che quella sera è stata una donna a cercare Maurizio. Lui infatti ha ammesso che era un'amica, che a causa di un brutto periodo che sta trascorrendo aveva necessità di confidarsi con qualcuno. A quel punto nessuno ha creduto alle giustificazioni di Maurizio: se avesse detto la verità non avrebbe motivo di non dire a Gemma di quest'amica. L'uomo ha approfittato della situazione per sottolineare il fatto che lui non ha voluto trascorrere il Capodanno in compagnia della dama torinese.

La sera precedente infatti lui aveva preso la decisione di chiudere il rapporto con Gemma ma quest'ultima ha insistito per andare e chiarire con lui ma Maurizio ha rifiutato. Dopo un'animato confronto Guerci ha deciso di chiudere ogni rapporto con Gemma, beccandosi una marea di insulti tra i partecipanti dello studio.

Davide va sotto casa di Chiara con un palloncino

Poi è stato il turno di Davide Donadei, il quale non ha ancora una scelta. Maria ha fatto vedere l'esterna tra lui e Beatrice Buonocore. Lei è andata in hotel da lui e da sotto la finestra gli ha cantato una canzone molto toccante. Davide l'ha raggiunta commosso e i due si sono abbracciati e hanno tanto scherzato.

In studio, dopo aver visto l'esterna, è entrata la corteggiatrice (un pò intimorita) in quanto aveva visto che Donadei è andato a recuperare Chiara in camerino la volta precedente. Maria De Filippi ha avvisato la ragazza che c'è stato dell'altro.

Successivamente, Davide si è recato a casa di Chiara con un palloncino mentre lei era ancora in tenuta da notte. I due si sono scambiati tenerissimi abbracci mentre il tronista continuava a ribadire che era difficile con le mascherine, voleva tanto baciarla. A quel punto, vista l'esterna, Beatrice è rimasta parecchio male è in studio si è assistito ad un acceso scontro tra lei e Davide. La ragazza è scoppiata in lacrime dopo aver visto l'intimità tra il giovane salentino e Chiara. Entrambe le ragazze hanno confermato di essere arrivate al limite e vogliono che Davide arrivi al più presto ad una scelta e che sono anche disposte a non fare alcun incontro per lasciargli del tempo e far chiarezza.

Sophie bacia Giorgio

Per quanto riguarda Sophie Codegoni invece, la ragazza si è presentata a casa di Matteo Ranieri portando un regalo molto emozionante: un quadro con delle loro foto. Il ragazzo ha dichiarato in studio di essere stato molto felice di questa esterna sopratutto perché quel giorno il corteggiatore era un molto triste. Giorgio invece le prepara una cena in "casona", e lei nel corso dell'esterna ha chiesto di spegnere le telecamere per poterlo baciare. Matteo a quel punto è rimasto di stucco e a dichiarato che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere da parte sua.