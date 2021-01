Un posto al sole continua a intrattenere i telespettatori con interessanti novità e, per la settimana dal 4 all'8 gennaio, sono previsti ulteriori colpi di scena. Marina deciderà di lasciare Napoli e mediterà vendetta nei confronti di Roberto. Per i due, tuttavia, sarà difficile non pensare a tutto quello che hanno condiviso negli anni ed entrambi si lasceranno andare ai ricordi. Ci saranno novità anche per Filippo e Serena che decideranno di ospitare Leonardo in casa, mentre per Diego arriverà il momento di confrontarsi con Raffaele sul suo futuro. Infine, Alex riceverà una proposta di lavoro per Madrid, ma Vittorio sembrerà concentrato solo su se stesso.

Le trame settimanali dal 4 all'8 gennaio vedranno Marina al centro della scena

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 4 all'8 gennaio raccontano che ci saranno puntate decisive per i protagonisti. Marina, dopo aver scoperto l'imbroglio di Roberto Ferri che è costato un grave incidente a Fabrizio, sarà molto preoccupata per il suo compagno. La donna penserà seriamente di lasciare Napoli per accudire l'unico uomo che ha saputo starle accanto, ma i ricordi prenderanno il sopravvento. Sia Marina che Roberto ripenseranno a tutti i momenti trascorsi insieme, le lotte e i giorni felici che hanno affrontato. Ferri, dal canto suo, si renderà conto di aver esagerato e che il vuoto tra lei e l'imprenditrice questa volta sarà difficile da colmare.

La signora Giordano sceglierà di lasciare la sua città per prendersi cura di Fabrizio, ma farà un incontro che le risveglierà il desiderio di vendetta.

Leonardo riceverà l'aiuto di Filippo e Serena

Le anticipazioni di Un Posto al sole per le puntate fino all'8 gennaio, rivelano che sarà una settimana importante anche per Serena e Filippo. I due coniugi saranno scossi per il piano portato avanti da Roberto e temeranno di essere coinvolti nell'ennesima guerra tra l'uomo e Marina, ma dovranno fare i conti con un altro problema.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Leonardo, disperato, chiederà aiuto ad entrambi per uscire dalla brutta situazione in cui è finito e Filippo deciderà di ospitarlo in casa. Lui e Serena dovranno decidere se aiutare il giovane fino in fondo o limitarsi a dargli un tetto per qualche giorno.

Per Diego ci saranno cambiamenti sul lavoro, perché le aspirazioni del giovane Giordano andranno ben oltre il servizio al caffè Vulcano.

Raffaele parlerà con suo figlio del futuro e i due si troveranno a discutere per i diversi modi di vedere la situazione. Diego, infatti, sarà convinto di voler portare avanti un suo progetto imprenditoriale, ma si renderà presto conto di non avere il denaro necessario per realizzare le sue aspirazioni e non sarà facile procurarselo.

Infine, Alex e Vittorio saranno in crisi a causa dell'egoismo del ragazzo. La giovane cameriera riceverà un'offerta per un importante lavoro da grafico a Madrid e vorrebbe che il suo ragazzo la aiutasse a prendere la difficile decisione del trasferimento. Vittorio, tuttavia, sembrerà concentrato solo su se stesso e questo porterà a una frattura tra i due.