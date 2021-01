Le anticipazioni di Un posto al sole delle due settimane dall'11 al 22 gennaio rivelano che verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Filippo e Leonardo. Sartori, dopo aver deciso di aiutare Arena, rimarrà coinvolto in una brutta vicenda che terrà con il fiato sul collo i telespettatori: il figlio di Roberto e l'ex compagno di sua moglie verranno rapiti. Nel frattempo, Serena sarà preoccupata per la sorte del marito, così come Ferri, che vorrà agire di testa sua nel pagamento del riscatto di suo figlio.

Un posto al sole, spoiler fino al 22 gennaio: Tommaso e Filippo vengono rapiti

Filippo e Serena avevano deciso di aiutare Leonardo, ospitandolo nel bed and breakfast e Sartori si era offerto di soggiornare insieme ad Arena in una stanza accanto a quella del ragazzo, per sorvegliarlo, durante il suo percorso di disintossicazione.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il figlio di Roberto Ferri e Leonardo verranno rapiti da due malviventi. Nel frattempo, Cirillo, ignara di quanto starà accadendo a suo marito, sarà preoccupata per la sua assenza. Leonardo sarà in condizioni precarie e Filippo riuscirà a mettersi in contatto con la consorte, dandole istruzioni per provare a risolvere la questione che lo vede coinvolto.

Lara capisce quello che sta accadendo a Filippo

Dopo che Serena scoprirà cosa è accaduto a suo marito, verrà informato anche Roberto ed entrambi saranno preoccupati per le sorti di Sartori, in balia dei due malviventi. Nel frattempo, Lara arriverà a casa di Ferri per caso e capirà cosa sta succedendo al figlio dell'imprenditore. Il papà di Filippo vorrà agire di testa sua, ma il suo comportamento potrebbe mettere in pericolo la vita dell'ostaggio.

Serena, intanto, litigherà con il suocero per decidere come pagare il riscatto, ma Martinelli potrebbe avere qualche intuizione utile e guadagnerà pertanto punti agli occhi del suo amante.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole: Filippo tenta la fuga e riesce a tornare a casa

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata di martedì 19 gennaio, dopo una brutta nottata, Filippo riuscirà a ritornare a casa.

Serena e suo marito proveranno nuovamente ad aiutare Leonardo e, dopo essersi accertati della ripresa clinica di Arena, decideranno di mettersi in contatto con la mamma e il papà del ragazzo. Non riuscendo a ottenere l'effetto sperato, Sartori proverà sempre più compassione per l'ex compagno di sua moglie, in quanto il ragazzo rimarrà solo. Nel frattempo, Lara Martinelli sembrerà essere riuscita nel suo intento di ottenere qualcosa dalla sua relazione con Roberto, infatti l'imprenditore le darà più spazio.