Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 12 febbraio in prima visione assoluta, raccontano che ci saranno un bel po' di sorprese e nuovi colpi di scena. Occhi puntati in primis sul giovane Nunzio che sarà al centro dell'attenzione dopo il suo ritorno del tutto inaspettato a Napoli. Franco, infatti, deciderà di "indagare" per scoprire la verità. Intanto il rapporto tra Silvia e Michele continuerà ad essere sempre più in crisi mentre Raffaele farà una proposta a suo figlio Diego.

Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 8-12 febbraio 2021

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole in onda fino al 12 febbraio 2021 rivelano che Franco proverà a capire le reali motivazioni che hanno spinto Nunzio a rientrare di nuovo in città, senza alcun tipo di preavviso.

L'uomo, quindi, indagherà con la massima discrezione per cercare di portare alla luce la verità su quanto stia accadendo.

Intanto Nunzio stringerà amicizia con un nuovo inquilino di Palazzo Palladini ma, nel frattempo, dovrà fare i conti con i suoi guai.

Il ragazzo, infatti, si ritroverà sempre più in difficoltà e si renderà conto che nel caso in cui non riuscisse a superare in fretta quelli che ormai sono diventati suoi guai, questi potrebbero avere delle gravi conseguenze su una persona a lui molto cara.

Nunzio in seri guai economici e Franco prova ad indagare

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda nella settimana che va dall'8 al 12 febbraio, infatti, raccontano che Nunzio tenterà in tutti i modi di non destare ulteriori sospetti in Franco ma al tempo stesso dovrà fare in modo di riuscire a trovare la somma di denaro necessaria che gli permetterebbe di non avere delle conseguenze serie.

Riuscirà il ragazzo a trovare il denaro richiesto oppure no?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3, le trame raccontano che il rapporto tra Silvia e Michele apparirà sempre più in crisi.

La proposta di Raffaele e Diego: anticipazioni Un posto al sole 8-12 febbraio

Delusa dall'operato della polizia e anche da quella che considera l'insensibilità di suo marito, Silvia prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole al 12 febbraio 2021 rivelano che Raffaele deciderà di avanzare una proposta imprenditoriale a suo figlio Diego: il ragazzo, però, deciderà di prendersi del tempo prima di dare una risposta definitiva a suo padre.

Intanto tra Alberto e Clara si scateneranno nuove tensioni per un invito ad un evento galante al Circolo.