I colpi di scena saranno all'ordine del giorno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda durante il 2021 su Rai 3. Le anticipazioni sulle trame raccontano che ci sarà modo di assistere anche al ritorno di uno dei personaggi più amati della soap opera ambientata a Napoli. Parliamo della bella Chiara che ben presto rimetterà piede di nuovo in città e la sua presenza non passerà affatto inosservata, in primis per Michele.

Le anticipazioni del 2021 di Un posto al sole: il ritorno di Chiara

Nel dettaglio, gli spoiler di Un posto al sole del nuovo anno rivelano che ci sarà un vero e proprio cambiamento della linea editoriale di Radio Golfo 99 che porterà al reinserimento nello staff di Chiara, figlia del proprietario.

La presenza di Chiara si farà subito notare dato che, fin dal primo passo che muoverà di nuovo all'interno della radio, sarà subito scontro con Michele. I due dovrebbero collaborare insieme ma la ragazza non sembrerà affatto disposta a farlo.

Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che Chiara assumerà un atteggiamento di scontro nei confronti del giornalista e ben presto la situazione diventerà difficile da sostenere. Michele non avrà affatto vita facile con la presenza della ragazza nell'ambiente di lavoro.

Chiara ritorna ma per ora senza Nunzio: spoiler Un posto al sole

Come si evolverà questa situazione? Chi farà un passo indietro? Intanto, complice il ritorno a Napoli di Chiara, in molti si chiederanno se ci sarà il reintegro di Nunzio, fidanzato della ragazza.

Sebbene in un primo periodo non sia prevista la presenza di Nunzio, un ritorno del ragazzo non è da escludere per le prossime puntate della soap.

E poi ancora le anticipazioni del 2021 di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Niko. L'ultimo periodo non è stato per niente facile per il figlio di Renato, che ha messo in mostra un lato del tutto inedito e sorprendente del suo carattere.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il cambiamento di Niko: le anticipazioni di Un posto al sole del 2021

Niko, infatti, si è fatto conoscere dal pubblico della soap opera in onda su Rai 3 anche per il suo lato negativo e qualche volta anche antipatico e scontroso. Per fortuna, però, con le prossime puntate la situazione muterà notevolmente. A confermarlo è stato l'attore Luca Turco nel corso di una recente intervista.

Luca, infatti, ha dichiarato che il suo personaggio potrà tornare a riprendere in mano di nuovo le redini della sua vita e in un certo modo sarà di nuovo il bravo ragazzo che tutti hanno conosciuto nel corso di questi anni, essendo Niko uno dei veterani di questa fortunatissima soap che, tutte le sere, appassiona una media di circa due milioni di fedelissimi telespettatori.