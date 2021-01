Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3 da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Filippo vorrà aiutare Leonardo, ma i due si ritroveranno in una brutta situazione, in quanto verranno sequestrati da due malviventi. Sartori chiederà allora aiuto a Serena che avrà uno scontro con Roberto Ferri per il pagamento del riscatto.

Filippo vorrà aiutare Leonardo

Nelle puntate in onda la prossima settimana su Rai 3, Filippo avrà buoni propositi per cercare di aiutare Leonardo, ma questi potrebbero non essere ben visti da qualcuno e gli causeranno diversi problemi.

Invece, Alberto starà per trasferirsi nel suo nuovo appartamento da single, ma Giulia potrebbe rovinare tutti i piani dell'uomo, prendendo a cuore le ragioni di Clara.

Nel frattempo, la rivelazione di Leonardo sulla morte di Tommaso potrebbe cambiare l'atteggiamento di Filippo nei suoi confronti. Intanto, Clara metterà Alberto alle strette, se deciderà di trasferirsi dovrà dimenticarsi di vedere nuovamente lei e suo figlio.

Leonardo e Filippo verranno sequestrati da due malviventi

Poco dopo, Serena sarà sempre più preoccupata a causa dell'assenza prolungata di Filippo, che verrà sequestrato insieme a Leonardo da due malviventi. Intanto, Vittorio Del Bue si renderà conto del grande talento creativo di Alex, mentre Renato vorrà aiutare suo figlio Niko nella gestione dello studio e così gli farà una proposta che farà restare il ragazzo senza parole.

Successivamente, Filippo deciderà di chiamare Serena in quanto vedrà che Leonardo continuerà a versare in condizioni critiche. In particolare, Sartori comunicherà alla Cirillo le istruzioni per aiutare lui e Leonardo ad uscire dalla delicata situazione in cui si trovano. Nel mentre, Lara capirà tutta la situazione ma Roberto vorrà continuare a fare di testa sua, anche se tutto questo metterà in pericolo la vita del figlio.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Invece, Vittorio convincerà Alex ad accettare l'importante proposta di lavoro all'estero.

Serena e Roberto si scontreranno per il pagamento del riscatto

Serena si scontrerà con Roberto Ferri per il pagamento del riscatto, mentre Lara guadagnerà molti punti agli occhi del suo amante. Allo stesso tempo, Sartori si renderà conto che la situazione in cui si trova potrebbe precipitare da un momento all'altro.

Poco dopo, Clara sarà sempre più triste a causa del disastroso rapporto con Alberto che intanto prenderà una decisione di cui presto potrebbe pentirsi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda nei nuovi episodi di Un posto al sole per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti che abitano palazzo Palladini.