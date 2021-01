L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato per tutta la prossima settimana dall'1 al 5 febbraio 2021 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati al ritorno in scena di Nunzio, ricomparso a Napoli di "punto in bianco" senza alcun tipo di preavviso. Intanto Roberto Ferri dovrà farsi carico di gestire la situazione sui cantieri, dove gli operai sono pronti a protestare.

Le trame della soap Un posto al sole dall'1 al 5 febbraio 2021

Nel dettaglio, il ritorno inaspettato di Nunzio sarà al centro delle trame dei prossimi episodi di Un posto al sole in onda fino al 5 febbraio in prima visione assoluta su Rai 3.

Il ragazzino rimetterà piede in città e subito desterà i sospetti da parte di Angela, la quale non riuscirà a darsi una spiegazione in merito a questo ritorno del tutto inatteso e non annunciato dal ragazzo stesso.

Insomma la presenza di Nunzio a Napoli non passerà affatto inosservata e non soltanto Angela sarà preoccupata ma ben presto anche Franco si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

Franco insospettito dal ritorno di Nunzio a Napoli

Gli spoiler della soap opera rivelano che a quel punto Franco, insospettito da una serie di atteggiamenti "strani" da parte di Nunzio comincerà a indagare per cercare di scoprire la verità sul ragazzo. Riuscirà ad arrivare al suo intento e a capire così cosa si nasconde dietro il ritorno del ragazzo?

In attesa di scoprirlo, in questi nuovi episodi di Un posto al sole ci sarà spazio anche per le tormentate vicende che riguardano la coppia composta da Silvia e Michele.

I due, infatti, continueranno a essere in forte crisi e ormai sembra chiaro che la situazione non è più idilliaca come una volta. Le tensioni tra i due sono sempre più frequenti e all'ordine del giorno. Silvia, inoltre, riceverà anche una proposta del tutto inaspettata che finirà per creare ancora più tensioni e stress nel suo rapporto con Michele.

Roberto Ferri e le tensioni ai cantieri: anticipazioni Un posto al sole 1-5 febbraio

Le trame di Un posto al sole dall'1 al 5 febbraio 2021, inoltre, rivelano che Roberto Ferri si ritroverà a dover gestire le tensioni che ci sono tra gli operai ai Cantieri. Una situazione decisamente difficile per l'uomo che ormai si ritrova a dover fare tutto da solo dopo la partenza improvvisa di Marina.

Come se non bastasse, Roberto inizierà a essere infastidito dalla troppa intraprendenza di Lara. Quest'ultima, invece, dimostrerà di avere le idee molto chiare: il suo prossimo obiettivo, infatti, è quello di preparare la sua vendetta contro Luciana. Patrizio, invece, si ritroverà ad avere a che fare con un nuovo vicino e gli toccherà familiarizzare.