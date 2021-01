Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 25 al 29 gennaio, rivelano che potrebbero esserci interessanti prospettive lavorative per Diego Giordano al Vulcano. Nel frattempo Michele incontrerà sempre maggiori difficoltà in radio, mentre Vittorio inizierà ad entrare in sintonia con Chiara. Angela prenderà una decisione, che potrebbe portarla, per diversi mesi, lontana da Napoli. Clara, dopo essersi trasferita nel nuovo appartamento assieme ad Alberto, inizierà a farsi sospettosa nei confronti di Barbara. Infine si tornerà a parlare, anche se in modo indiretto, di Marina Giordano dal momento che Roberto Ferri farà di tutto per ricevere notizie da parte della donna

Lunedì 25 gennaio: Serena cerca i genitori di Leonardo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) dovranno affrontare una nuova piccola crisi.

Saviani, incerto sull'identità dell'aggressore, deciderà infatti di intraprendere una sua piccola indagine. Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) avrà serie difficoltà in radio, dal momento che Chiara Petrone (Alessandra Masi) vorrebbe che il ragazzo tornasse ai fasti iniziali di Vicky Beef, per incrementare gli ascolti. Serena (Miriam Candurro), in ansia per il destino di Leonardo (Erik Tonelli), deciderà di provare nuovamente a contattare i suoi familiari.

Martedì 26 gennaio: Silvia e Michele in crisi

Per quanto desiderosi di andare avanti con la loro vita, Silvia e Michele si troveranno costretti ad affrontare i tremendi fantasmi del loro recente passato. Nel frattempo, a Radio Golfo 99, Vittorio cercherà di trovare un modo per far cambiare idea a Chiara.

Il ragazzo, in modo sorprendente, riuscirà nel suo intento grazie all'aiuto prezioso del suo fidato amico Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)

Mercoledì 27 gennaio: Diego, braccio destro di Silvia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Michele, sempre più avvilito dalla nuova gestione della radio, scoprirà che invece Vittorio ha trovato una nuova intesa lavorativa con Chiara Petrone.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Silvia, decisa a risolvere i problemi di gestione del caffè Vulcano, proporrà a Diego (Francesco Vitiello) di diventare il suo fidato braccio destro, Il giovane Giordano accetterà il delicato incarico? Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si metterà alla ricerca di notizie su Marina Giordano, nel frattempo Lara (Chiara Conti) prenderà un'iniziativa che potrebbe però ritorcersele contro.

Giovedì 28 gennaio: una nuova casa per Clara e Alberto

Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) si appresteranno ad entrare nel loro nuovo appartamento, ma una visita, del tutto inaspettata, potrebbe rovinare questo momento felice. Vittorio si renderà conto di aver perso molti suoi fan a causa del suo acerrimo rivale Rick Tok, una sorta di versione giovanile di Vicky Beef. Nonostante non riesca a fidarsi del tutto di lei, Roberto Ferri si sentirà sempre più attratto da Lara.

Venerdì 29 gennaio: Angela pronta a lasciare Napoli

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, la situazione tra Michele e Chiara potrebbe degenerare. Angela valuterà seriamente l'idea di trasferirsi per alcuni mesi a Venezia, mentre Franco Boschi entrerà in crisi, ignaro del fatto di essere in procinto di ricevere una notizia sorprendente.

Alberto e Clara cercheranno di godersi il primo giorno nella nuova casa, ma non tutto andrà come previsto e la giovane compagna di Palladini inizierà a nutrire seri sospetti sul conto di Barbara. Intanto qualcuno si mostrerà seriamente intenzionato ad affittare il seminterrato lasciato vuoto da Alberto, ma di chi si tratta?