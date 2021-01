Ritorna l'angolo dedicato ai prossimi episodi della soap opera Una vita con le anticipazioni delle puntate spagnole. Marcia deciderà di lasciare Alvarez Hermoso e di abbandonare definitivamente il quartiere di Acacias 38 quando ritornerà in paese il suo ex marito Santiago che pensava fosse scomparso. Inoltre, la donna chiederà immediatamente scusa all'avvocato Felipe, mentre Genoveva Salmeron si metterà in mezzo per allontanarla e avvicinarsi sempre di più all'Alvarez Hermoso. Infine, la perfida Genoveva consiglierà a Santiago di portare via Marcia da Acacias 38.

Prossime puntate, trame spagnole Una Vita: Marcia Sampaio e Felipe inizieranno a baciarsi di nascosto dopo l'arrivo di Santiago

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che Santiago dirà di essere stato ingaggiato dalla dark lady Ursula per non far sposare Marcia con Alvarez Hermoso. Nel frattempo, quest'ultimo sarà distrutto dal dolore per tutto quello che sta accadendo intorno alla sua storia d'amore, mentre Marcia troverà il coraggio di incontrarlo di nascosto per baciarlo. Intanto, la domestica brasiliana, dopo aver visto di nascosto il suo amato Felipe, sarà molto delusa dal suo comportamento e non vorrà tradire ancora una volta Santiago, mentre Genoveva Salmeron vedrà i due in intimità e comincerà a sospettare.

Prossimi episodi trame spagnole Una Vita: Marcia bacerà il suo amato Felipe nonostante nel quartiere ci sia l'ex marito Santiago

Gli spoiler spagnoli della soap opera Una Vita rivelano che l'avvocato Felipe e Marcia Sampaio inizieranno a vedersi sempre di nascosto per non trascurare il loro amore, ma la donna si sentirà sempre più in ansia. Nel frattempo, Agustina e Fabiana parleranno della loro storia passionale segreta e arriveranno alla conclusione che Marcia e Alvarez Hermoso sono ritornati ancora una volta insieme nonostante ad Acacias 38 ci sia l'ex marito Santiago.

Infine, Agustina riuscirà anche a vedere un bacio tra i due e deciderà di condividerlo con la sua amica Fabiana.

Spoiler, Una Vita: Felipe chiederà alla sua domestica di mantenere il segreto con Marcia

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Alvarez Hermoso chiederà ad Augustina di mantenere il segreto che sta condividendo con Marcia, mentre quest'ultima si spaventerà di essere scoperta da Genoveva e cercherà di limitare le frequentazioni con l'uomo.

Dunque, Marcia Sampaio si allontanerà dal suo amato Felipe e deciderà di andare via dal quartiere insieme al suo ex marito Santiago. Nel frattempo, Genoveva Salmeron ne approfitterà per consolare Felipe e consiglierà a Santiago di portare via per sempre l'ex domestica brasiliana.