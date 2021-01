Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita che andranno in onda tra qualche tempo su Canale 5, rivelano che ci saranno dei clamorosi risvolti in merito al rapporto tra Genoveva e Ursula. La perfida Salmeron, infatti, deciderà di prendere le distanze da colei che fino a poco tempo prima era la sua "serva" prediletta: complice la nuova alleanza con Santiago, Genoveva chiederà a Ursula di non intromettersi più nelle sue faccende private. Un duro colpo per Ursula che comincerà a essere vittima di strane allucinazioni al punto da essere convinta di vedere Cayetana.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula ripudiata da Genoveva

Nel dettaglio, in seguito ad una serie di rifiuti da parte di Genoveva, Ursula comincerà ad essere vittima di strani malesseri e avrà anche delle allucinazioni mentali.

Un pomeriggio, ad esempio, accuserà Genoveva di aver messo in casa un ritratto del piccolo Mateo ma in realtà si tratta solo di una fotografia del defunto Samuel. E poi ancora ci sarà un'altra situazione preoccupante in cui Ursula finirà per aggredire Agustina.

A quel punto, decisamente allarmata da questa situazione, Genoveva consiglierà ad Agustina di somministrare ad Ursula un medicinale per un paio di volte al giorno, che dovrebbe aiutarla a tenere sotto controllo questa sua situazione mentale.

Ursula si convince di vedere Cayetana

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita rivelano che un giorno Ursula si imbatterà per strada in una donna che praticamente è identica a Cayetana: la somiglianza sarà impressionante e, come se non bastasse, questa donna indosserà perfino il famoso abito elegante blu, che era solito portare l'ex signora di Acacias.

Ursula rimarrà profondamente scossa da questa visione: in un primo momento deciderà di non parlarne con nessuno e quindi di mantenere il segreto. Poi, però, cambierà idea e racconterà tutto a Fabiana: la reazione di quest'ultima non sarà delle migliori. La tratterà in malo modo non credendo al suo racconto e soprattutto le chiederà di non nominare più sua figlia, morta in quel terribile incendio avvenuto ad Acacias dieci anni prima.

Ma le parole di Fabiana non basteranno a placare Ursula, la quale apparirà sempre più convinta e sicura di vedere Cayetana.

Genoveva viene aggredita da Ursula

Le anticipazioni di Una vita raccontano che addirittura un giorno la vedrà di fronte alla finestra di Acacias, dove Cayetana era solita affacciarsi per tenere tutto sotto controllo.

Insomma la situazione per Ursula diventerà sempre più preoccupante tanto che finirà per aggredire anche Genoveva.

Ursula, infatti, affronterà la Salmeron e le chiederà di andare via da quell'appartamento dato che ormai era tornata la legittima proprietaria Cayetana.

La Salmeron, però, si rifiuterà di darle ascolto e a quel punto Ursula perderà le staffe finendo per aggredire fisicamente la sua padrona.

Susana cambia vita con Armando

In soccorso di Genoveva arriverà subito Felipe: l'avvocato, infatti, si metterà subito a disposizione della donna per assisterla dopo l'aggressione subita. Intanto, però, Ursula avrà già resettato tutto di quello che è accaduto.

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, le anticipazioni di Una Vita rivelano che ci saranno delle novità importanti legate anche al personaggio di Susana.

La "pettegola" del paese, dopo il serrato corteggiamento da parte di Armando, deciderà di cedere alle lusinghe dell'uomo.

E, alla fine, Susana prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare il paese per trasferirsi all'estero con il suo nuovo amato e iniziare insieme una nuova vita.