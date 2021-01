Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita: le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda tra un po' di settimane in Italia, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate al rapporto tra Ursula e Genoveva. Le due donne che, fino a poco tempo prima erano amiche per la pelle, si troveranno sul piede di guerra al punto che Genoveva ordinerà la morte della sua ex collaboratrice. Il pubblico della soap opera, quindi, dovrà fare i conti con la drammatica uscita di scena di Dicenta che, in punto di morte, maledirà Genoveva Salmeron.

Genoveva vuole liberarsi di Ursula: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che arriverà il punto in cui Genoveva comincerà a considerare Ursula una sorta di "nemico" per la sua relazione con Felipe.

Salmeron, infatti, ha occhi solo per l'avvocato di Acacias 38 e cerca di fare il possibile per stare al suo fianco.

Il suo scopo, infatti, sarà quello di convolare a nozze con Felipe e pur di riuscire nel suo obiettivo, si farà mettere incinta da Santiago, l'uomo che è arrivato in paese facendo credere di essere il marito legittimo di Marcia.

Una volta appresa la notizia della gravidanza, Genoveva farà credere che il bambino che porta in grembo in realtà sia di Felipe e in questo modo potrà metterlo con le spalle al muro e convincerlo a sposarla.

Genoveva finge di aspettare un figlio da Felipe

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Ursula sarà perfettamente a conoscenza di tutta la verità legata alla gravidanza della perfida Salmeron.

A quel punto Genoveva, si renderà conto che la sua ex collaboratrice costituisce un pericolo per lei, dato che potrebbe far venire a galla tutta la verità e metterla così nei guai. Di fronte a questa paura, la reazione di Genoveva non si farà attendere: ordinerà la morte di Ursula.

Salmeron, infatti, chiederà a Santiago di uccidere l'ex educatrice e l'uomo si metterà subito in azione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In una giornata nevosa, Ursula si recherà a un appuntamento in un luogo piuttosto sperduto.

Ursula maledice Genoveva prima di morire: anticipazioni spagnole Una Vita

Ursula si ritroverà a lottare per la sua stessa vita e punterà un coltello contro Genoveva: purtroppo, però, Santiago arriverà alle sue spalle e la colpirà con tre colpi di arma da fuoco che saranno per lei fatali.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che per Ursula non ci sarà nulla da fare: la donna morirà, non prima di aver maledetto il nome della sua rivale Genoveva in punto di morte. In questo modo che calerà il sipario sulla dark lady di Acacias.