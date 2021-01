Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", in onda alle ore 14:10. In base alle anticipazioni televisive degli episodi in onda da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio, Genoveva a sue spese farà arrivare da Barcellona il noto chirurgo Balaguer che opererà Marcia, salvandole la vita. Tutti gli abitanti saranno grati alla Salmeron, mentre Felipe dopo la riuscita dell'intervento proporrà alla brasiliana di sposarlo.

Genoveva contatta un chirurgo per salvare la vita di Marcia

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno trasmesse dal 10 al 15 gennaio, Susana rivelerà di non essere l'autrice del disegno che ha vinto il concorso, intanto Don Armando le darà dei libri di favole per bambini, con all'interno un biglietto.

Alfonso Carchano filmerà una scena con Camino e Cinta, ma chiederà a Emilio un prestito. Egli metterà in guarda Pasamar sulla buona fede del produttore cinematografico. Intanto Genoveva sarà emozionata nel sentire le frasi d'amore che Felipe rivolgerà alla sua amata Marcia e, per ingraziarsi l'avvocato, chiamerà un importante chirurgo affinché possa operare la ragazza. Tutte le spese saranno sostenute da Genoveva.

Alfonso Carchano scopre che Cinta è figlia di Bellita del Campo

Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda fino al 15 gennaio, Rosina suggerirà a Liberto di pianificare un incontro tra Susana e Don Armando. Liberto farà andare sua zia al "Nuovo Secolo", dove Don Armando intratterrà i presenti con dei racconti che faranno ridere pure la donna.

Rosina noterà il feeling tra i due e prenderà la decisione di organizzare un appuntamento tra loro.

Intanto Carchano farà presente a Camino e Cinta che i loro provini potranno essere visti dai vicini. Ciò avverrà davanti al Nuovo Secolo e si rivelerà un grande successo. Intanto il produttore scoprirà che Cinta è figlia di Bellita del Campo.

Nel frattempo Mauro supplicherà il perdono di Felipe, ma l'uomo lo respingerà.

In tutto questo i medici suggeriranno di non far andare Marcia a Barcellona e così Genoveva prenderà il medico Balaguer per portarlo nel nosocomio, dove è ricoverata la Sampaio. Qui la ragazza brasiliana verrà operata e per l'occasione Genoveva radunerà i vicini per una preghiera. In realtà Salmeron farà questo gesto solo per recuperare credito con gli abitanti di Acacias e verso Felipe.

Susana è infuriata con Rosina per averle organizzato un incontro con Armando

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 10 a venerdì 15 gennaio, dopo una difficile operazione, Marcia sarà portata in camera e Felipe la vedrà finalmente riprendere conoscenza. La brasiliana sembrerà essersi ristabilita perfettamente e tutti gli abitanti ringrazieranno Genoveva per quanto fatto, anche se Ursula non sarà convinta delle buone azioni della donna.

Intanto, grazie al prezioso contributo dell'amico Liberto, Felipe entrerà in possesso di un anello e proporrà a Marcia di diventare sua moglie [VIDEO]. Nel frattempo Susana si infurierà con Rosina per aver provato a organizzarle degli appuntamenti con Armando. L'uomo in seguito proporrà all'ex sarta e Felicia di andare alla mostra di un pittore.