Gli spoiler della famosa soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle prossime puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio su Canale 5 alle 14:10, Marcia dovrà sottoporsi ad una complicata operazione affinché riesca a guarire completamente. Frattanto, Felipe sarà molto in ansia per la sua fidanzata e cercherà di starle vicino il più possibile. Dopo l'operazione, l'Alvarez Hermoso avrà una bella sorpresa per la sua amata. Genoveva, intanto, pregherà insieme ai vicini di via Acacias per la sorte di Marcia, ma Ursula non crederà alla buona fede della Salmeron.

Spoiler Una vita: Felipe preoccupato per Marcia

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dall'11 al 15 gennaio, Felipe Alvarez Hermoso sarà assai preoccupato per la sua amata Marcia, poiché la donna scoprirà di dover affrontare un delicato intervento chirurgico per poter guarire. Nel frattempo Genoveva approfitterà della situazione e riunirà i vicini di via Acacias per recitare un rosario per la guarigione di Marcia, ma lo scopo principale sarà quello di guadagnarsi la fiducia di tutti gli abitanti del paese.

Marcia si risveglia dopo l'operazione

Marcia si sottoporrà ad una lunga operazione, mentre tutti i vicini di via Acacias pregheranno per lei. In seguito Marcia tornerà nella sua stanza d'ospedale dove incontrerà Felipe. L'uomo vedrà la sua amata aprire gli occhi e sarà notevolmente felice.

Frattanto, anche gli abitanti di via Acacias scopriranno che Marcia si è risvegliata dopo l'operazione e saranno assai grati a Genoveva, mentre Ursula diffiderà molto della sua padrona.

Felipe fa la proposta di nozze a Marcia

Felipe sarà desideroso di recuperare l'anello di fidanzamento per Marcia e sarà aiutato dal suo amico Liberto. Subito dopo, Alvarez Hermoso chiederà a Marcia di sposarlo; l'avvocato vorrà celebrare le nozze il prima possibile.

Nel frattempo, Susana sarà parecchio turbata per quanto accaduto nel concorso di moda e rimprovererà Rosina per aver cercato di organizzare degli incontri romantici tra lei e Armando. Quest'ultimo, intanto, inviterà l'ex sarta e Felicia alla mostra di un suo amico pittore.

Dove guardare le puntate di Una vita in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Una vita è possibile rivedere in streaming online alcune delle puntate già andate in onda in tv, attraverso la piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

La registrazione al sito è completamente gratuita, al suo interno si possono trovare altri contenuti interessanti, come i video-clip sulle trame e sui personaggi della soap opera spagnola.