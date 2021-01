Le anticipazioni di Una vita relative a ciò che andrà in onda dal 10 al 15 gennaio svelano importanti novità riguardanti Marcia Sampaio. La giovane brasiliana, grazie all'intervento di Genoveva, riuscirà ad essere sottoposta al delicato intervento chirurgico che le salverà la vita. La ragazza quindi, piano piano, potrà ritornare ad una vita normale per la gioia di Felipe, il quale non perderà tempo per chiederle di sposarlo. Intanto Rosina e Liberto faranno in modo che Susana e Armando passino del tempo insieme.

Una vita, spoiler al 15 gennaio: Genoveva si offre di aiutare Marcia

In Una vita, le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena.

In primis si scoprirà che donna Susana di rifiuterà di ritirare il premio per la vittoria al concorso dopo aver confessato di aver utilizzato un disegno di Leandro. L'ex sarta, riceverà in cambio da Armando un libro di favole per bambini con un biglietto. In ospedale invece, Genoveva ascolterà le parole d'amore che Felipe pronuncerà a Marcia e scoppierà in lacrime. Dopo aver saputo che solo una delicata operazione potrà salvare la vita a Sampaio, Genoveva contatterà un luminare disposto ad operarla, facendosi carico anche di tutte le spese.

Una vita, anticipazioni: Marcia viene operata, Susana in sintonia con Armando

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle prossime puntate di Una vita, Armando e Susana avranno modi di approfondire la loro conoscenza.

Rosina noterà la loro affinità e per questo deciderà di organizzare un appuntamento romantico. Carchano invece, si presenterà nuovamente ad Acacias, dove organizzerà una proiezione dei provini di Cinta e Camino e che avrà molto successo. L'uomo scoprirà in questa occasione che Cinta è figlia della famosa Bellita Del Campo. Mauro invece, chiederà nuovamente perdono a Felipe, ma l'avvocato non ne vorrà più saperne di lui.

Genoveva intanto, farà giungere in città il noto chirurgo Balaguer, il quale sottoporrà Marcia al delicato intervento. Nel frattempo, la vedova Bryce organizzerà un rosario con i vicini per pregare sulla buona riuscita dell'operazione e lo farà solo per guadagnarsi credito tra gli abitanti di Acacias e di Felipe in particolare.

Una vita, prossime puntate: Marcia è salva, Felipe le chiede di sposarlo

Nel prosieguo delle puntate di Una vita, Marcia verrà riportata in camera dopo l'operazione e non tarderà ad arrivare il momento in cui riaprirà gli occhi, lasciando incredulo Felipe. La ragazza sembrerà stare meglio e tutti gli abitanti di Acacias saranno grati a Genoveva per averla aiutata. Solo Ursula non crederà affatto alle buone intenzioni della sua padrona. Felipe in seguito, grazie all'aiuto di Liberto, si procurerà un anello con il quale chiederà a Marcia di sposarlo. Donna Susana invece, rimprovererà Rosina per aver cercato di organizzare appuntamenti romantici con Armando.