Sabato 23 gennaio dalle ore 16:00 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. A condurre, come sempre, Silvia Toffanin, che nel corso dello show intervisterà, come sempre avviene, numerosi volti noti del mondo dello spettacolo del cinema e della musica. Tra questi, nel corso della prossima puntata sarà ospite Elisa Isoardi, conduttrice Rai che però, in questa stagione televisiva è al momento "in panchina", priva di un programma da condurre. Nel corso dell'intervista con la Toffanin, l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha parlato della storia d'amore con Matteo Salvini, terminata qualche anno fa.

'Storia che porterò sempre nel cuore'

La Isoardi, parlando della storia d'amore con l'ex ministro degli Interni e oggi leader della Lega, ha affermato che essa è stata la "storia d'amore più importante" della sua vita, in quanto "sono stati cinque anni bellissima d'amore". Per questo, la rottura tra i due ha causato nella conduttrice tanta sofferenza, tanto che le sono serviti ben tre anni di tempo per "metabolizzare". Ora, assicura comunque, "ho solo ricordi belli". La Isoardi, poi, ha anche ammesso che secondo lei non è importante chi abbia lasciato chi: a prescindere da questo, infatti, "è sempre un fallimento". E, nell'idea di Elisa, anche la sofferenza è normale nel momento in cui si è amato tanto. A prescindere dal fatto che la storia si sia interrotta, comunque, secondo l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco "bisogna avere sempre rispetto per la storia d'amore che c'è stata.

'Sono pronta a tante cose'

Elisa, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, si è poi detta felice del fatto che il suo ex compagno sia riuscito a metabolizzare la rottura più in fretta e che sia riuscito nuovamente ad "aprire le porte dell'amore". Matteo Salvini infatti è da diverso tempo fidanzato con Francesca Verdini, figlia di Denis, ex parlamentare.

La Isoardi, invece, è ancora single, anche se il suo cuore è "pronto a ricevere". Negli ultimi tre anni, Elisa ha voluto chiarire che è rimasta single per sua scelta, in quanto ancora non si sentiva pronta per iniziare una relazione. La presentatrice, che nel corso della carriera può vantare numerosi programmi di successo, ha poi svelato di possedere il desiderio di diventare mamma

Elisa nel proseguo dell'intervista ha parlato anche del futuro professionale in casa Rai.

In tal senso, la Isoardi non ha voluto escludere nessuna possibilità, ventilando dunque anche un probabile addio alla Tv di Stato: "Ricomincio da chi mi sa più apprezzare". Quelli in Rai, comunque, per Elisa sono stati "18 anni bellissimi", ma ora è pronta "a tante cose".