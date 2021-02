Il 14 febbraio è uscito per Netflix il primo film da regista di Bradley Cooper A star is born, remake di ‘È nata una stella’, diretto nel 1937 da William A. Wellman. La pellicola, inserita tra i dieci miglior film del 2018 dall’American Film Institute, ricevette otto candidature ai Premi Oscar nel 2019, come miglior film, migliore attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. L’Oscar venne assegnato a Shallow come migliore canzone, la quale fu eseguita sul palco dai due protagonisti del film.

La sinossi

A star is born racconta la storia di Jackson Maine, interpretato da Brandley Cooper, una star della musica rock, dal passato burrascoso.

Jack fa concerti e soffre sin da bambino di acufene, motivo del suo alcolismo. Una sera, dopo un suo concerto, si reca in locale dove fanno musica dal vivo. Incontra Ally, interpretata magistralmente da Lady Gaga, una cantante che lavora nel locale di drag queen. Lei si esibisce e lui le chiede se abbia mai provato a cantare canzoni scritte da lei. Ally risponde di no e poi canta per strada, di notte, alcuni versi di Shallow, una canzone scritta da lei pochi giorni prima e Jackson si innamora di quel pezzo straordinario.

Il giorno dopo Jack la invita a un suo concerto, ma è confusa, indecisa, poi decide di andare allo spettacolo. Durante il concerto Jack e Ally cantano insieme il brano approntato il giorno prima e tra loro scatta il colpo di fulmine.

Curiosità sul film

In A star is born il personaggio di Ally doveva essere interpretato da Beyoncé, poi la parte fu assegnata a Lady Gaga. Tra lei e Bradley Cooper nacque subito una potente alchimia. Il film inoltre doveva essere diretto da Clint Eastwood. Molti dialoghi spassosi tra le drag queen sono stati improvvisati. Bradley Cooper, per interpretare il suo ruolo da protagonista, ha dovuto imparare a suonare la chitarra.

Il cane nel film è il suo. La prima scena del film, in cui Brandley Cooper canta, è stata girata nel 2017 dal vivo, durante un Festival di musica country a Indo, in California, in un solo ciak e in soli 10 minuti. Diversi gli attori a cui poteva essere assegnato il ruolo di protagonista: Tom Cruise, Johnny Depp, Will Smith e Leonardo Di Caprio.

Un film emozionante

A star is born è un film emozionante, profondo, che tocca tutte le corde del cuore, riuscendo a far piangere persino le persone più insensibili.

Ricorda, per la potente storia d’amore, un capolavoro di Felix Van Groeningen, Alabama Monroe, dove la musica influisce notevolmente sui sentimenti. Brandley Cooper questo lo ha intuito bene, ecco perché A star is born parte proprio con una scena avvolgente e sorprendente in cui lui canta.