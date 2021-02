Il daytime di Amici 20 che è andato in onda martedì 16 febbraio, è stato dedicato in gran parte ad una delle coppie che si sono formate quest'anno. Aka7even è stato mostrato in lacrime dopo l'ennesimo rifiuto di Martina: la ballerina, in particolare, ha detto no ad una progettualità del rapporto che il cantante stava già facendo. La ragazza ha anche criticato duramente il modo di scrivere del rapper, mandandolo sempre più in crisi.

Martina dice no al romanticismo di Aka7even ad Amici

In occasione del San Valentino che tutti gli innamorati hanno festeggiato qualche giorno fa, Aka7even aveva pensato di stupire la sua Martina chiedendo alla produzione di Amici di poter acquistare per lei i biglietti di un concerto di Ultimo che dovrebbe tenersi a giugno prossimo.

Quando la danzatrice di latino-americano ha scoperto le intenzioni del compagno di classe, l'ha bloccato subito dicendogli che non serve fare dei progetti per il futuro: la cosa migliore secondo la ragazza, è vivere la storia giorno per giorno senza pensare a cosa accadrà quando le telecamere si spegneranno.

Il rifiuto che ha ricevuto da quella che dovrebbe essere la sua fidanzata, ha mandato in crisi il rapper del team di Anna Pettinelli, che è stato sorpreso dalle telecamere mentre piangeva e si disperava per come stanno andando le cose nel suo tormentato rapporto di coppia.

L'allievo di Amici 20 medita il ritiro per sofferenze d'amore

Nel corso del daytime di Amici che è stato trasmesso su Italia 1, Aka7even ha ammesso di stare male anche solo quando sente che Martina si diverte con altre persone: il giovane ha confidato a Sangiovanni e ad Alessandro la sua intenzione di lasciare la scuola.

Dopo che il rapper ha detto no ad un primo confronto con lei, la ballerina ha raggiunto Rosa in camera da letto e si è lamentata del comportamento a suo dire troppo remissivo e vittimistico del compagno.

La danzatrice del team di Lorella Cuccarini, poi, ha sparato a zero su Luca (questo il vero nome del giovane artista) e sul sui testi che scrive: "A me non piace come scrive.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Credo sia uno dei cantanti più forti, le sue melodie e produzioni sono bellissime".

"Ma quello che scrive... riprenditi! Quando sento le sue canzoni con le cuffie, gliele tiro addosso", ha aggiunto il talento della ventesima edizione poco prima che Aka7even entrasse in camera da letto.

Coppia in bilico ad Amici

Martina e Aka7even si sono appartati in una zona della casetta e lei gli ha subito chiesto se è vero che sta pensando di lasciare il programma.

Di fronte alla risposta affermativa del ragazzo, la ballerina ha detto: "Ma perché vuoi andartene, sei matto?".

"È giusto fare un percorso e viversi la storia qui dentro. Fare tutto piano. Se inizi a programmare le cose, mi viene l'ansia e non respiro", ha aggiunto Miliddi nel motivare il suo rifiuto al regalo per San Valentino.

Il rapper non si è lasciato convincere dal discorso della compagna di scuola, tanto che ha ribadito che i prossimi giorni saranno importanti per lui per capire se restare in gioco oppure se tornare a casa. Il malessere che sta vivendo Aka7even, non è compreso dai suoi colleghi di Amici: Sangiovanni e Leonardo hanno strabuzzato gli occhi nel sentire Luca ipotizzare un ritiro dal talent-show che potrebbe permettergli di realizzare il suo sogno.

Qualcuno ha anche provato a ricordare al ragazzo che quest'occasione capita una sola volta nella vita e lui vorrebbe buttarla via per amore. Il giovane, però, già qualche giorno fa si è messo a rischio per salvare Martina quando si è proposto per un'eventuale sfida con la ballerina Serena: è stata la coach Anna Pettinelli ad impedire al suo allievo di fare questo gesto a tutela della fidanzata.