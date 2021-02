Prosegue l'appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 20 e le anticipazioni della prossima puntata in onda il 13 febbraio su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e sorprese per gli allievi che stanno portando avanti il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia. Settimana dopo settimana, infatti, la sfida diventa sempre più ardua per i concorrenti di questa ventesima edizione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti dell'appuntamento di sabato pomeriggio, invece, ci sarà il giovane cantante Rocco Hunt.

Le anticipazioni di Amici 20 del 13 febbraio: la sfida si fa dura per gli allievi

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 20 rivelano che la fase del serale si avvicina (andrà in onda in primavera in prime time su Canale 5) e proprio per questo motivo gli allievi della scuola saranno chiamati a delle nuove sfide per dimostrare alla giuria di professori di essere adatti a conquistare la fatidica maglia che li porterà ad accedere allo show di prima serata.

Cosa succederà a questo punto? I concorrenti in gara riusciranno a conquistare il giudizio positivo e a portare avanti la loro avventura all'interno della scuola più famosa del piccolo schermo? Lo scopriremo nel corso della puntata di sabato pomeriggio.

Rocco Hunt ospite nella puntata di Amici 20 del 13 febbraio

Intanto è stato annunciato il nome dell'ospite che parteciperà allo speciale del 13 febbraio. Trattasi del cantautore napoletano Rocco Hunt, che sarà protagonista di diversi momenti musicali nel corso della puntata in onda su Canale 5 dalle 14:10 circa.

Rocco Hunt, infatti, si esibirà sulle note di "Ti volevo dedicare" poi canterà con Ana Mena la hit estiva "A un passo dalla luna" con la quale hanno scalato le classifiche di vendita in Italia e infine presenterà per la prima volta in tv, il suo nuovo singolo dal titolo "Che me chiamme a fa?" cantata in duetto con Geolier.

Dove rivedere le puntate di Amici 20 in streaming online

Insomma un appuntamento decisamente da non perdere quello di Amici 20 in onda sabato 13 febbraio su Canale 5, che potrà essere rivisto anche in replica streaming online sul sito web gratuito WittyTv.

Accedendo alla sezione dedicata interamente al talent show di Maria De Filippi, si potranno rivedere non solo le puntate del sabato pomeriggio ma anche i vari appuntamenti del daytime trasmesso quest'anno sia su Canale 5 che su Italia 1.

Intanto, prosegue l'ottimo andamento dal punto di vista degli ascolti, per lo show della De Filippi: quest'anno, la media delle puntate speciali del sabato, arrivano a superare la soglia dei 3,2 milioni di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 21% a settimana.