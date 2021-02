Prosegue l'appuntamento con Amici 20 e questo pomeriggio c'è stata una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi. La nuova puntata sarà trasmessa sabato 6 febbraio, come sempre nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16:00 circa e si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Per i concorrenti in gara, infatti, si sta avvicinando il momento del fatidico serale e non c'è posto per tutti per potervi accedere. Durante l'appuntamento di questa settimana Evandro è stato messo in sfida da Arisa ma non è riuscito ad avere la meglio.

La nuova puntata di Amici 20 del 6 febbraio: Evandro viene eliminato

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Amici 20 in onda sabato 6 febbraio su Canale 5, raccontano che ci sarà spazio per la sfida voluta da Arisa che questa settimana ha chiesto di mettere alla prova Evandro.

Il giovane cantante ha dovuto vedersela con Tancredi ma non è riuscito ad avere la meglio.

Con grande stupore, infatti, Evandro è stato eliminato dalla scuola di Amici e quindi non potrà più concorrere per accedere alla fase serale del talent show di Maria De Filippi, in programma per la primavera su Canale 5.

Esa ha vinto la sfida, Leonardo maglia sospesa

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 20 di sabato 6 febbraio raccontano che c'è stato spazio anche per una sfida che ha avuto come protagonista Esa, che è riuscito ad avere la meglio e quindi potrà proseguire il suo percorso all'interno della scuola di Canale 5.

Occhi puntati anche su Tommaso che durante la registrazione di questa settimana del talent show di Maria De Filippi è riuscito a riconquistare di nuovo la maglia.

Situazione diversa, invece, per Leonardo dato che la giuria dei professori hanno scelto di sospendergli la maglia.

Per quanto riguarda la ballerina Martina, nel corso della puntata che sarà trasmessa sabato pomeriggio in tv, ha ballato una samba ed è piaciuta tantissimo a Lorella Cuccarini.

Anticipazioni Amici 20: Rosa non ha ballato, ospiti i The Kolors

Poi successivamente ha ballato di nuovo con uno dei coreografi presenti in studio ma non ha convinto la prof. Alessandra Celentano, che l'ha richiamata dicendole che ha ancora da studiare tanto. Rosa, invece, non ha potuto ballare questa settimana perché ha ancora il ginocchio gonfio.

Le anticipazioni della puntata di Amici 20 del 6 febbraio rivelano che ci sono stati anche degli ospiti speciali in studio.

Trattasi dei The Kolors, che sono tornati nello studio dove era iniziata la loro carriera un po' di anni fa, per cantare dal vivo il loro nuovo singolo dal titolo "Mal di gola", che sta già spopolando in tutte le radio e sui social.