Lunedì 22 febbraio si rinnova l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip. Le anticipazioni rivelano che a partire dalle 21:35 circa andrà in onda la terz'ultima puntata di questa fortunatissima edizione del reality show condotta da Alfonso Signorini che chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo lunedì 1° marzo con la messa in onda della finalissima. Un appuntamento decisamente da non perdere quello di questo lunedì sera, dato che ci sarà spazio per una nuova eliminazione ma anche per il ritorno di Giulia Salemi, pronta per un confronto con i suoi compagni di avventura.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 22 febbraio: il ritorno di Giulia Salemi

Nel dettaglio, possiamo anticipare che la puntata del GF Vip di questo lunedì sera vedrà nuovamente protagonista Giulia, eliminata lo scorso venerdì sera dopo aver perso la sfida al televoto contro Stefania Orlando.

La giovane influencer, quindi, ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia ma ha ancora dei "conti in sospeso" con alcuni dei suoi compagni di gioco.

Le ultime settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, infatti, non sono state per niente facili per Giulia che è stata protagonista di accesi confronti sia con Tommaso Zorzi che con Stefania Orlando.

Il confronto di Giulia Salemi con gli altri protagonisti del GF Vip

Sebbene tra i tre si fosse creato un clima distensivo durante gli ultimi giorni che hanno trascorso in casa prima dell'eliminazione di Giulia Salemi dal gioco, questo lunedì sera nel corso della puntata del GF Vip in onda su Canale 5, in base a quanto raccolto da Blasting News, ci sarà spazio per un nuovo confronto.

Questa sarà l'occasione giusta affinché Giulia possa salutare anche il suo amato Pierpaolo Pretelli, il ragazzo che ha conosciuto e di cui si è innamorata perdutamente all'interno della casa di Cinecittà.

In un recente post Instagram che la Salemi ha pubblicato poche ore dopo la sua eliminazione, ha ammesso di aver "vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, il suo amore".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Una vera e propria dichiarazione d'amore per il suo Pierpaolo.

Prevista una nuova eliminazione dal GF Vip del 22 febbraio

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 22 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione definitiva dal programma.

I tre concorrenti che si stanno sfidando al televoto settimanale sono: Andrea Zenga, Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Uno di loro, durante la diretta di questa settimana, dovrà dire addio per sempre alla trasmissione e rinunciare così alla possibilità di vincere il montepremi finale di 100 mila euro.