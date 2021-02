Prosegue l'appuntamento con la soap opera Beautiful e, le anticipazioni delle prossime puntate in onda dall'8 al 12 febbraio 2021, rivelano che l'attenzione sarà posta su Ridge che si metterà sulle tracce di suo figlio Thomas, di cui non ha più notizie. Una ricerca a dir poco disperata, quella di Ridge, mentre Hope comincerà ad essere sopraffatta dai sensi di colpa per quello che è successo e deciderà di confessare il suo segreto e tutta la sua verità su quanto è accaduto.

Le anticipazioni di Beautiful dall'8 al 12 febbraio 2021: Thomas vittima di un incidente

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Beautiful in onda fino al 12 febbraio 2021, rivelano che Ridge, Liam e Steffy si ritroveranno a discutere della custodia congiunta di Douglas, il cui atto è stato firmato anche da Thomas.

Proprio per questo motivo, Ridge sarà arrabbiatissimo sia nei confronti di Hope che di sua mamma Brooke. mentre Liam cercherà in tutti i modi di difendere la ragazza dalle accuse che le verranno mosse.

Intanto, tutti alla Forrester cercheranno di mettersi in contatto con Thomas: in particolar modo, Steffy apparirà fortemente preoccupata e non si arrenderà, provando in tutti i modi a rintracciare il fratello. Ridge, invece, non smorzerà i toni della discussione nei confronti di Hope in merito alla questione del piccolo Douglas.

Brooke complice di sua figlia Hope

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful dall'8 al 12 febbraio 2021, rivelano che a questo accesissimo e duro diverbio tra Ridge ed Hope assisterà anche Brooke: quale sarà la reazione della signora Logan?

Sta di fatto che Hope comincerà ad essere sconvolta per la situazione che si è venuta a creare e proprio per questo motivo sarà sul punto di confessare a Ridge tutta la verità sull'incidente accaduto a Thomas. A quel punto interverrà Brooke, la quale deciderà di bloccare la ragazza per impedirle di dire la verità al Forrester.

Nel frattempo, la cisterna dove era caduto Thomas sarà completamente svuotata dall'acido e pulita.

Basterà questo per evitare che la verità venga a galla?

Ridge cerca disperatamente suo figlio: anticipazioni Beautiful 8-12 febbraio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful rivelano che Brooke ed Hope scopriranno che la cisterna in cui era caduto Thomas è stata ripulita e tutto l'acido è stato trasferito in un'altra cisterna.

Ridge, intanto, farà "mea culpa" per aver difeso troppo suo figlio, mentre Brooke ed Hope si guarderanno con sguardo complice, convinte del fatto che ormai non ci siano più tracce di quello che è accaduto. Ridge, quindi, sarà alla ricerca disperata di suo figlio, mentre Hope dovrà fare i conti con i sensi di colpa sempre più dilanianti.

Proprio per questo motivo, sofferente di fronte a tale situazione, Hope deciderà di svuotare il sacco e di raccontare tutta la verità sull'incidente.