Le anticipazioni della soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio, Thomas farà di tutto per riavvicinarsi a Hope e cercherà di convincere la donna a tornare a lavorare insieme a lui, presso la "Hope for the future". Intanto Ridge si rifiuterà di concedere il divorzio a Brooke e confesserà a Shauna di voler salvare il suo matrimonio. In seguito Steffy sarà sempre più convinta del fatto che Hope abbia plagiato Thomas, con l'obiettivo di ottenere la custodia di Douglas. Brooke, invece, non vorrà darla vinta a Ridge e quando l'uomo gli chiederà di tornare insieme, lei non saprà cosa rispondere e si prenderà alcuni giorni per pensarci.

Liam intima a Thomas di stare lontano da Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 22 al 26 febbraio, Liam sarà assai stufo della situazione venutasi a creare, così si recherà presso la Forrester Creations per dire a Thomas che non si fida affatto di lui e lo pregherà di stare lontano, una volta per tutte, da Hope e dal resto della sua famiglia. Nel frattempo Steffy sarà molto turbata, a causa del comportamento di Hope, per tale ragione deciderà di andare a parlare con la donna quanto prima.

Steffy Forrester non riuscirà ad accettare il fatto che Logan abbia nascosto a tutti di aver quasi ucciso Thomas, inoltre sarà convinta che Hope abbia manipolato suo fratello in qualche modo, al fine di ottenere la custodia del piccolo Douglas.

Ridge si rifiuta di firmare i documenti del divorzio con Brooke

Thomas sarà desideroso di convincere Hope a tornare a lavorare con lui presso la "Hope for the future", l'uomo chiederà anche l'aiuto di Douglas per far si che la donna accetti. Intanto Liam e Steffy saranno ignari delle intenzioni del Forrester e si augureranno che l'uomo si allontani definitivamente da Hope.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quest'ultima dopo aver ascoltato la proposta di Thomas, penserà di poterla accettare e confesserà a Liam i suoi pensieri, ma l'uomo non la prenderà tanto bene. Ridge, invece, sarà alle prese con alcuni problemi personali: l'uomo si rifiuterà di firmare i documenti del divorzio con Brooke, poi rivelerà a Shauna Fulton di voler provare a salvare il suo matrimonio.

Brooke non vuole perdonare Thomas

Ridge tornerà a casa da sua moglie Brooke, per tentare di convincerla a tornare insieme a lui, poi chiederà alla donna di perdonare suo figlio Thomas.

Dopo la richiesta del marito, Brooke si ribellerà: la donna non avrà intenzione di perdonare il figlio di Ridge, così deciderà di prendersi del tempo per pensare al da farsi e per poter decidere in tranquillità.