La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra proseguire nel migliore dei modi. I due ormai non si nascondono più e hanno deciso di vivere alla luce del giorno il loro amore. L'attore turco protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, appena può prende l'aereo e arriva in Italia per trascorrere del tempo con la sua amata, come testimoniano le foto apparse su diversi settimanali che li hanno beccati assieme anche in giro per le strade di Roma. Intanto, qualche giorno fa, Can è stato beccatoi anche all'esterno di una nota gioielleria della Capitale e non si esclude che possa aver fatto un regalo alla sua amata Diletta.

Sembra vero amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo settimane in cui si sono rincorsi rumors e indiscrezioni sul loro rapporto, ecco che Can Yaman e Diletta Leotta hanno scelto di uscire allo scoperto e lo hanno fatto postando sui loro profili Instagram il primo scatto ufficiale che li ritraeva assieme.

I due ormai non si nascondono più e hanno scelto di metterci la faccia in prima persona, confermando quello che ormai da settimane veniva scritto sul loro conto nei vari settimanali di Gossip e cronaca rosa. Un amore che ha fin da subito attirato l'attenzione di numerosi fan, curiosi di scoprire cosa stesse accadendo tra di loro.

Non sono mancate neppure le critiche e i sospetti nei confronti di Can e Diletta: in tanti, infatti, hanno ipotizzato che il loro fosse un amore dettato in primis da interessi personali e professionali.

La star di DayDreamer, Can Yaman, beccato mentre usciva da una gioielleria di Roma

A quanto pare, però, nonostante i dubbi e le critiche, Can e Diletta vanno avanti per la loro strada e ben presto l'attore turco potrebbe stupire la sua amata con un regalo del tutto inaspettato.

Nei giorni scorsi, infatti, la star della soap DayDreamer è stato beccato mentre usciva da una nota gioielleria di Roma,con in mano un pacchetto.

Immediata la reazione dei fan, i quali hanno subito ipotizzato che potesse trattarsi del regalo di fidanzamento di Can per la sua amata Diletta, dato che ormai non si nascondono più.

Gli allenamenti di Can Yaman per diventare Sandokan

Possibile che Can abbia acquistato un anello per la bella conduttrice sportiva? Al momento non si hanno ulteriori informazioni in merito, ma non si esclude che possano esserci nuove sorprese nel corso delle prossime ore.

Intanto l'attore turco, sui suoi profili social, continua a pubblicare foto e video dei suoi allenamenti in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan, la nuova serie tv prodotta da Luxe Vide che lo vedrà protagonista assoluta al fianco di Luca Argentero e Alessandro Preziosi.