Can Yaman è al centro dei Gossip da più di un mese per una frequentazione con Diletta Leotta. L'attore turco, amatissimo nel nostro paese, si trova a Roma, dove si sta allenando per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan. Fra prove a cavallo e attività fisica in palestra, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno non perde occasione per ammirare le bellezze della capitale.

Can Yaman si allena in palestra per interpretare Sandokan

Can Yaman sta tenendo aggiornati i suoi follower, riguardo ai suoi progressi e ai suoi allenamenti, per riuscire ad essere il nuovo Sandokan. L'attore, che si trova nel capoluogo laziale, sta facendo duri allenamenti in palestra e ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, mentre solleva pesi e fa dei piegamenti.

Can ha corredato il video con la didascalia: ''E questo è solo l'inizio'', facendo intendere si trattasse di esercizi per la nuova serie tv, grazie all'hashtag scelto per descrivere il post. In aggiunta a questo filmato, Yaman ha inserito nelle sue storie Instagram, anche altri allenamenti, fra cui piegamenti ed esercizi con la palla fitness.

Per interpretare al meglio Sandokan, Can Yaman fa equitazione

Can Yaman sta inoltre frequentando un maneggio per entrare nel nuovo ruolo, che decenni fa fu di Kabir Bedi. Sempre attraverso il suo profilo Instagram, seguito da 8 milioni di follower, l'attore turco ha pubblicato una sua foto, mentre è su un cavallo bianco. Anche in questo caso, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, ha fatto capire ai suoi fan che si tratta di momenti che riguardano la sua preparazione per il ruolo di Sandokan, mettendo una didascalia per informare i seguaci che si trovava in sella per entrare nella parte.

Oltre a cavalcare, Can Yaman sta effettuando allenamenti con la sciabola, come documentato da una foto che l'attore ha inserito nelle sue storie social.

Can Yaman in giro per Roma, mostra ai fan le bellezze della capitale

Durante la sua permanenza nella capitale, Yaman ha concesso una storia Instagram ai suoi follower, immortalando uno dei simboli di Roma.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attore, probabilmente a bordo di un automobile, ha ripreso il Colosseo nella sua bellezza, con un sottofondo musicale, ma senza aggiungere nessuna didascalia. La storia fra il protagonista di Bitter Sweet e Diletta Leotta sembra procedere a gonfie vele, al punto che, qualche giorno fa, Can ha pubblicato la prima foto insieme alla presentatrice di Dazn, inserendo la didascalia: ''Coppia pericolosa''.

Non resta che attendere ulteriori dettagli, sia sulla serie tv Sandokan, sia riguardo al flirt fra Can Yaman e Diletta Leotta.