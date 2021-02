Solo qualche giorno fa è stata paparazzata al fianco di Can Yaman, mentre usciva da una gioielleria e mentre visitava due alloggi, adesso la signora Ofelia è scesa in campo per difendere la sua amata figlia Diletta. Impazza il Gossip sulla coppia più discussa di questi primi mesi del 2021: la passione scoppiata all'improvviso tra l'attore turco e la giornalista sportiva di Dazn sta facendo discutere molto. Se da un lato c'è chi sospetta che non ci sia nulla di vero nella love story, Ofelia non ci ha pensato due volte a lanciare una frecciatina velenosa a chi mette in dubbio l sincerità dell'amore che lega i due giovani.

Diletta e Can: è vero amore o business?

Dagli incontri fugaci in hotel a Roma al matrimonio il passo è breve: pare proprio che l'amore tra Diletta e Can non voglia procedere a piccoli passi. Infatti, mentre un aereo con richiesta di matrimonio e dichiarazione d'amore da parte dell'attore di Istanbul per la bionda giornalista sorvolava i cieli di Roma, il settimanale Chi mostrava Yaman al fianco della futura suocera alla ricerca di un prezioso gioiello per Diletta e un nuovo nido d'amore nella Capitale. La velocità con cui i due hanno preso decisioni molto importanti hanno fatto dubitare i fan della sincerità dei sentimenti che li uniscono: si tratta di amore o di ricerca di visibilità?

Per di più, gli ultimi scatti mostrati da Can e Diletta sui social, dove i due appaiono complici e innamorati, hanno messo la pulce nell'orecchio ai più sospettosi.

È infatti comparso un backstage dello scatto postato su Instagram da Diletta per San Valentino e l'ultima foto in cui viene mostrato il regalo della giornalista per l'attore (un cavallo dal nome Cassius) è apparso a molti un fotomontaggio. Sono piovute le critiche e di fronte a ciò la signora Ofelia non è potuta restare in silenzio e ha scelto il suo profilo social per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La signora Ofelia: 'Passano la vita a rosicare'

"La cattiveria e la stupidità mi hanno sempre lasciata stupita, ma quanti idioti con sintomi ben riconoscibili: presunzione, invidia e cattiva educazione" ha esordito l'architetto esperta di home design. La signora Ofelia ha poi proseguito affermando di aver voluto sempre insegnare ai suoi figli a rispettare ciò che la vita regala e ciò che ci si guadagna con i sacrifici, senza dovere dire grazie a nessuno.

"Certe persone sono come i castori, passano la vita a rosicare", ha concluso la madre di Diletta che pare essersi rivolta direttamente a tutti coloro i quali hanno passato gli ultimi giorni a puntare il dito contro la figlia e colui che potrebbe divenire presto suo genero. Insomma, l'attore di DayDreamer - Le ali del sogno pare aver ricevuto la benedizione della famiglia Leotta, adesso non resta che attendere il prossimo passo romantico che la coppia deciderà di fare e di condividere con i follower.