Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere la coppia più chiacchierata del momento. I due sono al centro dei riflettori e del Gossip dopo che hanno ufficializzato la loro storia d'amore, con tanto di post apparsi sui social e di paparazzate varie che li hanno resi protagonisti sui settimanali di cronaca rosa. I fotografi, in questo periodo, sono sempre sulle tracce dei due innamorati, per riuscire a captarne ogni singolo movimento/spostamento. Nella mattinata del 22 febbraio Can ha voluto "ringraziarli" a modo suo e lo ha fatto con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

I paparazzi inseguono la coppia Can Yaman - Diletta Leotta

L'attore turco, che ha conquistato il pubblico italiano con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, ha pubblicato un brevissimo video dove si vede che viaggia in auto ed è inseguito da un gruppo di paparazzi, pronti sempre a scattare fotografie da "vendere" ai settimanali di cronaca rosa.

Immediata la reazione di Can Yaman che ha scritto: "Grazie per essere 24 ore con noi", parlando così anche a nome della sua fidanzata Diletta Leotta, con il quale ormai fa coppia fissa da più di un mese.

Insomma, un ringraziamento "a modo suo" quello di Can che, proprio qualche settimana fa, è stato beccato mentre passeggiava in giro per le strade di Roma in compagnia della mamma di Diletta.

L'attore di DayDreamer ringrazia i paparazzi

I due si sono recati prima in una nota gioielleria di Roma, dove pare che l'attore turco abbia comprato un prezioso gioiello per la sua amata. Successivamente, invece, Can e la mamma di Dieltta sono stati beccati mentre visitavano una serie di case in giro per la Capitale.

A quanto pare, infatti, la coppia Can-Diletta potrebbe iniziare al più presto la convivenza complice anche il fatto che quest'estate l'attore sarà fisso in Italia.

Infatti inizierà le riprese della serie tv Sandokan, che lo vedrà protagonista in quello che, diversi anni fa, è stato il ruolo di Kabir Bedi. Per tale occasione Can dovrà trasferirsi per un po' di tempo in Italia e potrebbe vivere fianco a fianco con la bella Diletta.

Per Can e Diletta potrebbe arrivare anche il matrimonio

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le ultimissime indiscrezioni sulla coppia rivelano che in realtà, al di là della convivenza insieme, i due piccioncini starebbero pensando addirittura di convolare a nozze al più presto.

Si vocifera, infatti, che Can e Diletta potrebbero coronare al più presto il loro sogno d'amore proprio con il matrimonio. Al momento però, da parte dei due diretti interessati, non c'è stata nessuna conferma a questa indiscrezione.