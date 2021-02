La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web e sui giornali. I due innamorati hanno scelto di uscire allo scoperto pubblicamente e lo hanno fatto postando sui social le prime immagini di coppia che hanno fatto impazzire i loro fan ma hanno anche fatto storcere il naso ai "detrattori" che non credono in questo amore. Nel frattempo, però, Can e Diletta vanno avanti per la loro strada e stando alle ultimissime indiscrezioni sembrerebbe che i due siano già pronti per convolare a nozze al più presto.

Dopo l'inizio della storia d'amore con Diletta, Can Yaman starebbe cercando casa a Roma

Nel dettaglio, gli ultimi rumors sulla coppia del momento composta da Can e Diletta, arrivano dalla diretta social del paparazzo Maurizio Sorge, il quale ha dato un po' di dettagli in più sui due innamorati e su quello che dovrebbe accadere nel corso delle prossime settimane.

Il paparazzo ha confermato l'indiscrezione data qualche giorno fa sulle pagine di un settimanale, dove Can è stato paparazzato in compagnia della mamma di Diletta mentre visionava un po' di case in giro per Roma, dove a breve si trasferirà per iniziare le riprese della nuova serie tv Sandokan, che lo vedrà protagonista assolu

L'ultima indiscrezione sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta: 'A breve si sposano'

"Hanno cercato casa.

Ne hanno opzionate due: una in zona Piazza di Spagna e una in zona Largo Argentina" ha rivelato Sorge nel corso della diretta, aggiungendo poi che Can e Diletta sarebbero addirittura pronti per il matrimonio.

"A breve si sposano" ha aggiunto poi il paparazzo che in queste settimane ha avuto modo di mettersi sulle tracce della coppia del momento e ha recuperato un po' di informazioni e indiscrezioni sul loro conto.

Insomma sembrerebbe che i due piccioncini abbiano intenzione di convolare a nozze al più presto ma va detto che, al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali (ma neppure smentite) da parte dei due diretti interessati che preferiscono non commentare i vari rumor che circolano sul loro conto.

Il presunto aereo di Can Yaman per Diletta: 'Mi vuoi sposare?'

Un ulteriore indizio su quello che potrebbe essere l'imminente matrimonio della coppia Can-Diletta, è arrivato qualche giorno fa, quando sopra il cielo di Roma è passato un aereo con la scritta: "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo. Can".

In tanti hanno pensato che si trattasse di un gesto romantico da parte dell'attore turco per chiedere ufficialmente alla sua nuova fiamma di sposarlo e quindi di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Anche in questo caso, però, non c'è stata nessuna conferma da parte della coppia Can-Diletta ne tantomeno dalle persone vicine al loro staff.