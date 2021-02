La notizia è diventata ufficiale da diverse settimane. Il prossimo impegno lavorativo di Can Yaman sarà interpretare Sandokan nella nuova fiction incentrata sul celebre personaggio di Emilio Salgari. Le riprese della serie prodotta da Lux Vide si terranno quest'estate tra la città di Roma e i Caraibi. Can ha iniziato da giorni gli allenamenti di cui ha bisogno per entrare perfettamente nel ruolo della Tigre della Malesia. La serie non arriverà in tv prima del 2022 e verrà girata interamente in lingua inglese, per garantirne la vendita in tutto il mondo. Attualmente l'attore protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si trova in Italia e si sta sottoponendo ad una costante preparazione atletica.

Lo ha mostrato lo stesso Yaman in una delle sue storie Instagram riportata poi su altri siti internet.

La serie Sandokan nel 2022: Can Yaman ha iniziato la sua trasformazione

Can Yaman è tornato in Italia nei giorni scorsi e ha iniziato ad allenarsi per entrare nei panni di Sandokan, il remake della fiction anni '70 dove il ruolo del protagonista era interpretato da Kabir Bedi. L'inizio delle riprese della serie targata Lux Vide partiranno quest'estate per garantire la messa in onda nel corso del 2022. Il trentunenne famoso per le serie turche Bitter Sweet e DayDreamer sta imparando ad andare a cavallo, come è stato mostrato nelle storie sul suo account Instagram. Il video è stato poi diffuso sui social e pubblicato da alcuni siti web. In uno scatto di alcuni giorni fa (pubblicato sul suo profilo ufficiale) l'attore si trovava in un maneggio, pronto per il suo allenamento quotidiano.

Per la star delle soap turche sarà importante la preparazione atletica, poichè il personaggio del pirata Sandokan sarà di certo protagonista di numerose scene d'azione.

Nel cast di Sandokan: Can Yaman, Luca Argentero e Alessandro Preziosi

Nel remake della fiction interpretata nel 1976 da Kabir Bedi la Tigre della Malesia avrà il volto di Can Yaman. Accanto a lui ci saranno gli attori italiani Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

Il protagonista di Doc - Nelle tue mani interpreterà Yanez De Gomera, amico fraterno di Sandokan, mentre l'ex conte Ristori di Elisa di Rivombrosa rivestirà il ruolo di Sir William Fitzgerald, celebre rivale del pirata malese. Resta, invece, top secret il nome dell'attrice a cui sarà affidato il ruolo di Lady Marianna, il grande amore del protagonista.

Su Can Yaman nei panni di Sandokan si è espresso recentemente anche Kabir Bedi, il volto storico della Tigre della Malesia. L'attore indiano si è detto soddisfatto della scelta fatta dalla Lux Vide e certo che il giovane interprete farà un buon lavoro sul personaggio.