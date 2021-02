Can Yaman e Diletta Leotta continuano a tenere banco sui giornali e sui social con la loro chiacchierata storia d'amore. Dopo essere usciti allo scoperto, tra i due non sono mancate le dediche d'amore sui social e, proprio questo pomeriggio, la conduttrice sportiva ha postato una storia che sembrerebbe essere dedicata proprio al suo nuovo fidanzato turco che ha rapito il suo cuore ma anche quello del pubblico italiano.

La nuova dedica d'amore di Diletta per Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta ha pubblicato uno scatto su Instagram dove appare la scritta: "Follow your heart" che tradotto diventa "Segui il tuo cuore".

Una dedica per l'aitante Can Yaman che, solo qualche giorno fa, aveva a sua volta pubblicato un'altra dedicata social in cui definiva la Letta "gioia mia". Nella sua storia, Diletta ha scelto di utilizzare come sottofondo musicale il brano "Trampoline" di Shaed e Zayn. Un testo sentimentale che recita così: "Aspetta se vado a fuoco. Come faccio a essere così innamorato? Quando sogno di morire non mi sono mai sentito così amato".

L'amore tra i due, quindi, sembra procedere nel migliore dei modi sebbene non manchino le critiche e le polemiche da parte dei fan. In tanti, infatti, sostengono che questa relazione tra i due non sia veritiera e che ci siano dei lati oscuri in merito al loro amore.

Dubbi e accuse sulla storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Il dubbio maggiore è che questa storia d'amore sia nata e sbocciata troppo velocemente, nel giro di appena un mese e, per questo motivo, si ipotizza che possa essere artefatta. Accuse che in diverse occasioni sono state mosse dai fan ai due diretti interessati anche tra i commenti degli scatti che hanno postato insieme su Instagram.

Tuttavia, sia Can Yaman che la sua fidanzata Diletta hanno preferito non replicare in prima persona ai detrattori. I due, quindi, portano avanti la loro relazione quasi incuranti delle polemiche che circolano sul loro conto.

Possibile convivenza in arrivo per Can e Diletta: nido d'amore a Roma?

Nel frattempo si parla anche di una possibile convivenza insieme: qualche giorno fa, l'attore turco della soap DayDreamer è stato paparazzato in giro per le strade del centro di Roma assieme alla mamma di Diletta, mentre visionavano possibili case da prendere in affitto.

Si vocifera, infatti, che il sogno futuro della coppia sarebbe quello di andare a vivere sotto lo stesso tetto, complice anche il trasferimento in punta stabile dell'attore nel nostro Paese, dove sarà impegnato per le riprese della serie tv Sandokan che partiranno la prossima estate e si svolgeranno a Roma.