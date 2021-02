Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su Can Yaman, nella quale un follower le ha posto alcune domande con cui insinuerebbe che l’ultima fotografia condivisa sui social dal protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno potrebbe essere un fotomontaggio. Nella giornata di sabato 20 febbraio, l’attore turco ha pubblicato uno scatto con Cassius, un cavallo bianco. L’influencer campana, avvezza a scovare Gossip in rete, ha inserito nelle sue storie Instagram un messaggio ricevuto da una persona che, attraverso tre domande riportanti tre dettagli sullo scatto dell'attore, farebbe pensare che Can Yaman possa aver ritoccato la fotografia.

Can Yaman e lo scatto con Cassius: un fan sospetta sia un fotomontaggio

Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta in merito all'ultima fotografia di Can Yaman. Un utente ha posto alcune domande all'influencer campana in cui elenca alcuni dettagli che farebbero ipotizzare si possa trattare di una fotografia ritoccata. Il fan dell'ex concorrente dell'Isola dei famosi le ha scritto: ''Ma l'altra gamba di Can dove è? E l'ombra? E la mano non poggiata sul cavallo?''

I dubbi sulla foto di Can Yaman

Guardando lo scatto dell'attore turco, effettivamente mancherebbe la gamba sinistra di Can. Osservando Cassius, il cavallo bianco vicino a Yaman, si nota che l'equino ha l'ombra sotto di lui, mentre il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno non avrebbe nessuna ombra sul terreno che possa far capire che si trovi veramente al maneggio in quel momento con l'animale.

In aggiunta a questo, in base alla segnalazione riportata da Deianira Marzano, sembrerebbe esserci qualche problema anche con la mano sinistra di Can Yaman che accarezza il cavallo. Analizzando la fotografia, in base a quanto riportato dal follower dell'influencer campana, il palmo del futuro Sandokan non sarebbe appoggiato sull'animale, ma sembrerebbe leggermente sollevato.

Le polemiche sulle fotografie di Can Yaman

Nell'ultimo periodo, Can Yaman è finito nel mirino degli hater per via della sua storia d'amore con la presentatrice sportiva Diletta Leotta. Per evitare i giudizi non favorevoli sulla sua frequentazione, l'attore di Istanbul ha eliminato i commenti da alcuni scatti con la show girl, non dando la possibilità alle persone di scrivere sotto ai suoi post su Instagram.

Al momento, in base a quanto riportato da Deianira, sembrerebbe che qualcuno sospetti che Can abbia eseguito un fotomontaggio sulla fotografia al maneggio, aggiungendo la sua figura vicino al cavallo. Non resta quindi che attendere il parere di qualche esperto che possa confermare se lo scatto di Yaman sia ritoccato o meno.