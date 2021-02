Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV "Che Dio ci aiuti". La puntata andata in onda la scorsa settimana ha ottenuto un seguito di oltre cinque milioni di spettatori, con uno share che ha oltrepassato il 20%.

Nei due episodi in onda giovedì 11 febbraio, Suor Angela e Primo andranno alla ricerca di Vanessa e quando scopriranno il passato di Erasmo, la donna proverà a ricucire il rapporto con il ragazzo. Inoltre Ginevra andrà via dal convento per chiarire i suoi sentimenti verso Nico, mentre Monica proseguirà la sua relazione con Emiliano e noterà di provare qualcosa verso l'avvocato.

Trame Che Dio ci aiuti settima puntata: Erasmo vicino a trovare la madre Vanessa

Giovedì 11 febbraio alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la settima e terz'ultima puntata di "Che Dio ci aiuti".

In base alle trame del tredicesimo capitolo della serie, dal titolo "Pensaci tu", Suor Angela insieme a suo padre Primo si attiveranno per trovare Vanessa. Il loro intento è quello di trovare la donna, parlare con lei e poi eventualmente raccontare tutto a Erasmo. Il ragazzo però, grazie a Carolina, sarà sempre più vicino a scoprire la verità su sua madre. Come è possibile vedere dal trailer, i due ragazzi troveranno infatti l'indirizzo.

Intanto Azzurra proseguirà nel suo piano di far avvicinare sempre di più Monica a Penny. Monica però sarà in qualche modo distratta dalla relazione con Emiliano, ma la novizia non si arrenderà.

In tutto questo Nico capirà che è giunto il momento di fare un'uscita a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano. La serata porterà a dei risvolti non previsti.

Anticipazioni settima puntata 11 febbraio: Ginevra va via dal Convento per chiarire i propri sentimenti

Secondo le anticipazioni televisive del quattordicesimo episodio, dal titolo "Desideri", Suor Angela apprenderà tutta la verità in merito al passato di Erasmo e proverà a riallacciare un rapporto con lui.

Il ragazzo però sarà ancora molto scosso e respingerà ogni tentativo di riavvicinamento da parte della madre superiora.

Intanto Ginevra sarà gelosa di Erasmo e chiederà a Carolina se tra i due ci sia qualcosa. L'ex novizia si senterà molto confusa e prenderà la decisione di andare via dal convento, [VIDEO] per capire realmente quali sono i suoi veri sentimenti verso Nico.

Quest'ultimo dovrà far fronte a una convivenza forzata con Erasmo, in cui non mancheranno i momenti di conflitto.

Inoltre Monica sarà in preda ai dubbi in merito al suo rapporto con Emiliano. Alla donna torneranno in mente i bei momenti trascorsi in passato con l'avvocato.

Spoiler ottava puntata: Suor Angela gelosa di Primo e Erasmo

Successivamente il 18 febbraio andrà in onda su Rai 1 l'ottava puntata di "Che Dio ci aiuti". Nel quindicesimo e sedicesimo episodio dai titoli "Chi è senza peccato?" e "Il regalo più bello", Ginevra tornerà in Convento [VIDEO] e lascerà Nico, il quale proverà a capire il motivo che ha portato la donna a questa decisione. Azzurra e Penny proveranno a far capire a Monica quali sono i suoi sentimenti verso Nico, mentre Suor Angela si occuperà di un giovane seminarista.

Inoltre Primo e Erasmo faranno conoscenza e Suor Angela mostrerà una forte gelosia. Infine Carolina si sentirà in colpa verso Ginevra, mentre Monica cercherà di parlare con Nico e proverà a confessargli che le piace.