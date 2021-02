Giovedì 25 febbraio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la penultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la Serie TV che vede tra i protagonisti Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Proprio quest'ultima farà una scoperta sconcertante riguardante il passato del padre il quale, nel frattempo, verrà sottoposto al trapianto di rene

Che Dio ci aiuti 6, spoiler 25 febbraio: Primo ha bisogno di un trapianto di rene

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti sta volgendo al termine. Giovedì 25 febbraio andrà in onda la penultima puntata, mentre per vedere cosa accadrà nel finale di stagione, bisognerà attendere fino all'11 marzo.

La messa in onda dell'ultima puntata, infatti, slitterà a causa di Sanremo 2021, in onda sulla prima rete della TV di Stato dal 2 al 6 marzo. Ma cosa accadrà nella puntata di giovedì? Dando uno sguardo alle anticipazioni, le condizioni di Primo peggioreranno improvvisamente, tanto da rendere necessario un trapianto urgente di rene. L'unico che potrebbe essere compatibile sarà Erasmo, ma il ragazzo sarà riluttante a fare il test di compatibilità. Cosa starà nascondendo?

Suor Angela sospetta dell'onestà di Erasmo in Che Dio ci aiuti 6

La riluttanza di Erasmo insospettirà suor Angela che comincerà a dubitare della sua onestà. Azzurra, invece, continuerà nella sua missione volta a far sì che Monica diventi la mamma di Penny. Monica, però, avrà la testa altrove, soprattutto nel momento in cui arriverà in Convento Edo, il figlio di Luca.

Questo porterà Nico e Monica a ripensare ai tempi in cui erano fidanzati. Nel secondo episodio della serata, Nico sarà assorbito da un nuovo caso che lo toccherà personalmente, visto che avrà a che fare con la sorella Miriam.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni: quale sarà il segreto di Primo?

Nella nona puntata di Che Dio ci aiuti 6, il padre di suor Angela entrerà in sala operatoria per sottoporsi al trapianto di rene.

Tutti saranno in ansia e attenderanno notizie. Proprio mentre Primo sarà sotto i ferri, suor Angela scoprirà una sconvolgente verità legata al passato del genitore e destinata a cambiare le loro vite. C'entrerà anche Erasmo? In attesa di scoprirlo, Azzurra farà di tutto affinché suor Costanza non scopra un suo segreto. Come sempre, il segreto non rimarrà tale a lungo e nel Convento non si parlerà d'altro.

Per scoprire come continueranno le vicende legate ai protagonisti di Che Dio ci aiuti 6, bisognerà poi attendere due settimane. Il finale di stagione vedrà anche la partecipazione straordinaria di Can Yaman, l'affascinante attore turco protagonista della serie TV Daydreamer e balzato agli onori delle cronache rosa per la sua storia d'amore con Diletta Leotta.