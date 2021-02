Che Dio ci aiuti, la fiction tornata su Rai 1 con la sua sesta stagione, continua a fare compagnia agli appassionati telespettatori con tanti colpi di scena. L’amato sceneggiato è composto in tutto da venti episodi per dieci puntate in prima serata che narrano le vicende di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e di tutti gli altri protagonisti, sempre in grado di far vivere delle forti emozioni al pubblico.

Nell’episodio in programmazione il 18 febbraio 2021 sempre dalle ore 21:20 sino alle 23:20, si mostrerà parecchio infastidita dalla vicinanza tra suo padre Primo (Luigi Diberti) e il giovane fratello Erasmo Ferri (Erasmo Genzini).

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 18 febbraio: Ginevra mette fine alla storia d’amore con Nico

Le anticipazioni di ciò che accadrà nell’ottava puntata della serie comedy in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai il 18 febbraio 2021, dicono che sarà composta come al solito da due episodi. Il primo sarà intitolato: “Chi è senza peccato?”.

Per iniziare l’ex novizia Ginevra (Simonetta Columbu) farà un gesto del tutto inaspettato, dopo essersi allontanata dal convento degli angeli per fare chiarezza sui suoi sentimenti una volta per tutte. La fanciulla metterà fine alla storia d’amore con Nico (Gianmarco Saurino) senza dargli però alcuna spiegazione: nonostante ciò quest’ultimo non si darà per vinto visto che non vorrà rinunciare ad avere al suo fianco la donna con cui sognava di convolare a nozze.

Intanto Azzurra (Francesca Chillemi) e la piccola Penelope (Olimpia Noviello) aiuteranno Monica (Diana Del Bufalo) a prendere consapevolezza di ciò che prova nei confronti di Nico. Per Suor Angela invece ci sarà una novità, poiché accoglierà un giovane seminarista in convento.

Suor Angela 'gelosa' di Primo ed Erasmo, Nico assalito dai sensi di colpa

Nel secondo episodio dal titolo “Il ragazzo più bello”, invece la frequentazione tra Primo ed Erasmo scatenerà la "gelosia" di Suor Angela.

Nel contempo Nico - assalito dai sensi di colpa per ciò che è successo a Ginevra - si confiderà con la sua ex fidanzata Monica: la dottoressa approfitterà del momento per far capire al ragazzo che il suo cuore continua a battere ancora per lui.

Infine anche Carolina (Isabella Mottinelli), la ragazza dal carattere difficile che fugge da un passato tormentato, si sentirà in colpa nei confronti di Ginevra. Nico si rassegnerà all’idea di aver perso definitivamente Ginevra, oppure tornerà tra le braccia di Monica? Non resta che attendere i prossimi episodi.