Cambio programmazione per Che tempo che fa, il talk show della domenica sera di Rai 3 condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Questa sera 28 febbraio, i telespettatori che dalle 20 si collegheranno sulla terza rete della televisione di Stato per seguire il nuovo appuntamento con il talk show, resteranno delusi, dato che non è prevista una nuova puntata in diretta. La trasmissione, infatti, al momento risulta sospesa, così come ha specificato il conduttore stesso durante l'ultimo appuntamento trasmesso domenica scorsa in prime time.

Salta la puntata di Che tempo che fa del 28 febbraio

Nel dettaglio, il conduttore Fabio Fazio aveva anticipato al suo affezionato pubblico che questa domenica 28 febbraio non ci sarebbe stata la nuova puntata di Che tempo che fa ed ha spiegato che tale decisione è legata ad un suo problema di salute. Fazio, infatti, ha svelato che si sottoporrà ad un piccolo intervento che non gli avrebbe permesso di parlare per qualche giorno.

"Appena possibile saremo di nuovo qua" ha detto il conduttore che, tuttavia, non ha saputo svelare la data esatta del ritorno in onda del suo seguitissimo talk show domenicale.

Al posto di Che tempo che fa con Fabio Fazio in onda uno speciale di Report

Non si esclude quindi, che la puntata di Che tempo che fa del 28 febbraio, possa non essere l'unica a non andare in onda e che anche per le settimane successive possa esserci un cambio programmazione per la prima serata di Rai 3.

Intanto, tornando al palinsesto di questa domenica sera, al posto del talk show di Fazio sarà trasmessa una puntata speciale di Report, trasmessa a partire dalle ore 20, dal titolo "Terra, Acqua, Fuoco, Aria", condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci.

Il successo d'ascolti di Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 3

In attesa di scoprire quali saranno le novità e soprattutto quando tornerà in onda Che tempo che fa su Rai 3, va detto che anche quest'anno la trasmissione di Fabio Fazio sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista Auditel.

Con una media di oltre 2.7 milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 9 e l'11%, il talk show è uno dei più visti della prima serata della terza rete Rai.

Quest'anno, poi, Fazio ha messo a segno due interviste super esclusive: quella all'ex Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama e a Bill Gates. In entrambi i casi, il pubblico da casa, ha apprezzato la scelta e gli ascolti hanno premiato ancora di più la trasmissione che ha saputo dare del filo da torcere al talk show Live - Non è la D'Urso, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, fermo ad una media di appena 2 milioni di spettatori in prime time.