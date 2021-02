Per i concorrenti del Grande Fratello Vip, il post puntata del 12 febbraio è stato decisamente turbolento. Il clima, infatti, continua ad essere molto teso e tra Tommazo Zorzi e Giulia Salemi c'è stata un'accesissima lite in casa al termine della quale il giovane influencer ha minacciato di andare via definitivamente dal gioco. Una scena che qualche settimana fa aveva avuto come protagonista Stefania Orlando e prima ancora lo stesso Tommaso, il quale aveva già minacciato un suo ritiro dal gioco. Tale situazione non è piaciuta per niente a Dayane Mello che ha sbottato duramente contro Zorzi.

Scoppia la lite dopo la puntata del GF Vip: Giulia e Tommaso ai 'ferri corti'

Nel dettaglio, Tommaso e Giulia ancora una volta sono finiti ai "ferri corti" al termine della puntata serale del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Nonostante Salemi abbia dato la possibilità a Tommaso di partecipare al televoto per la proclamazione del terzo finalista di questa edizione, Zorzi ha accusato la sua ormai "ex amica" di essere cattiva in merito a quanto era successo in settimana con Stefania Orlando.

Giulia, però, non ha accettato le critiche e le accuse da parte di Zorzi e a sua volta ha perso le staffe, rinfacciandogli di essere una persona cattiva e perfida.

Tommaso minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip

Parole al vetriolo quelle di Salemi che hanno messo in crisi Tommaso, già pesantemente provato dall'eliminazione definitiva di Maria Teresa Ruta e da chi lo ha accusato, in studio, di essere stato uno stratega per averla mandata in nomination la scorsa settimana.

Sta di fatto che Zorzi ha minacciato di abbandonare la casa del GF Vip.

Al termine della puntata, infatti, si è recato verso l'uscita della casa pronto a varcare la soglia della porta rossa e a mettere così la parola "fine" al suo percorso tra le mura domestiche di Cinecittà.

Immediata la reazione di Stefania Orlando e Andrea Zelletta che hanno subito cercato di fermare Tommaso e di farlo ragionare per evitare il peggio.

Lo sfogo di Dayane Mello contro Tommaso che minaccia di uscire

Decisamente dura, invece, la reazione di Dayane Mello che mentre assisteva alla scena della crisi di Tommaso Zorzi che minacciava di abbandonare il GF Vip, ha duramente sbottato.

"Di nuovo questa scenata, ha rotto i c..." ha ammesso senza troppi mezzi termini la modella brasiliana, visibilmente infastidita dall'atteggiamento di Tommaso che a quanto pare, ogni qualvolta viene messo in discussione, minaccia di lasciare il gioco e di voler andare via.

Insomma una nottata movimentata per i concorrenti del GF Vip e un weekend che si preannuncia altrettanto scoppiettante per i concorrenti e gli spettatori da casa.