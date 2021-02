Prosegue l'appuntamento in prima visione con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista Can Yaman nei panni del tenebroso fotografo Can Divit. Le anticipazioni di questa nuova puntata in onda il 4 febbraio su Canale 5 raccontano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. La coppia Can-Sanem, infatti, sarà al centro dell'attenzione dopo che il fotografo ha chiesto ad Aydin di diventare a tutti gli effetti sua moglie. Leyla, invece, prenderà coraggio per confessare la fine della sua relazione con Osman.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 4 febbraio 2021: Leyla torna single

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer del 4 febbraio 2021, rivelano che Leyla, dopo aver maturato la decisione di chiudere la sua relazione con Osman, deciderà di comunicarla anche ai suoi genitori.

La giovane Aydin si farà coraggio e affronterà Mevbike e Nihat, mettendoli così al corrente della realtà dei fatti. La reazione dei genitori non si farà attendere: i due in un primo momento resteranno abbastanza perplessi, ma poi decideranno di dare tutto il loro supporto alla ragazza.

Alla fine, infatti, Mevbike e Nihat rassicureranno Leyla e si mostreranno molto comprensivi nei suoi confronti.

Can e Sanem pronti per il loro matrimonio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer in onda il 4 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alla coppia composta da Can e Sanem.

Il fotografo, infatti, ha spiazzato tutti con l'annuncio della proposta di matrimonio fatta alla sua amata e adesso vuole portare fino in fondo la sua scelta. Tuttavia, la "mission" non sarà per nulla facile dato che l'amore tra Can e Sanem è sempre stato ostacolato da Huma.

La donna, infatti, ritiene che Sanem non sia il tipo di donna adatto per suo figlio, perché di estrazione sociale "inferiore" rispetto alla famiglia Divit.

Proprio per questo motivo Huma ha cercato, fino alla fine, di far tornare di nuovo il sereno tra Can e la sua ex fidanzata Polen, ma senza risultati.

Can decide di affrontare mamma Huma: anticipazioni DayDreamer 4 febbraio

Le anticipazioni di DayDreamer del 4 febbraio rivelano che Can, convinto della sua scelta di convolare a nozze al più presto con la sua amata Sanem, deciderà di affrontare sua madre Huma.

Così, in compagnia di Sanem, il fotografo si recherà in ufficio dalla donna per avere un confronto diretto con lei e mettere, dunque, la parola "fine" a questa guerra che sta portando avanti contro Aydin. Peccato, però, che il risultato finale di tale incontro sarà a dir poco negativo.