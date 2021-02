Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 12 febbraio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Gli occhi saranno puntati su Leyla ed Emre, che sembreranno ritrovare di nuovo la vecchia intesa di un tempo, ma anche su Aziz: infatti verrà fatta chiarezza sul padre dei fratelli Divit.

Le anticipazioni di DayDreamer dall'8 al 12 febbraio 2021

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi di DayDreamer fino al 12 febbraio, rivelano che Osman sarà in procinto di partire con grande dispiacere da parte di Ayhan.

Nel frattempo Emre e Leyla sembrano ritrovare di nuovo l'intesa che li univa un tempo e tra i due ritornerà il sereno.

Muzaffer, invece, continua il corteggiamento nei confronti di Guliz ma non verrà preso sul serio, mentre Sanem si renderà conto che lo zio Mitahit potrebbe fare da intermediario per colmare gli animi di Mevbike e Huma, risolvendo così il problema del suo matrimonio.

Can e Sanem, infatti, dopo aver annunciato la volontà di convolare a nozze non riusciranno a trovare una data ufficiale, perché le loro famiglie continueranno a ostacolarli e renderanno così molto complicato il coronamento del loro grande sogno d'amore.

Can rivela la verità ad Emre su Aziz

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer in onda dall'8 al 12 febbraio 2021, rivelano che Ayhan deciderà di mettere in vendita la macelleria per poi trasferirsi da Osman.

Tale decisione rappresenterà un durissimo colpo per Cengiz, ma alla fine non potrà fare altro che accettare la scelta ormai fatta da Ayhan.

In questi nuovi episodi della serie turca, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 circa su Canale 5, ci tornerà a parlare anche di Aziz, papà del fratelli Divit. Le trame di DayDreamer rivelano che l'uomo non si trova all'estero in vacanza, così come si era sempre detto fino a questo momento.

In realtà Aziz è affetto da una grave patologia ai polmoni e si sta curando con la speranza di poter tornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni.

Emre e Leyla pronti per le nozze: anticipazioni DayDreamer 8-12 febbraio

Can era a conoscenza di questa triste realtà riguardante suo padre, ma Emre no. Proprio per questo motivo, Emre si scaglierà duramente contro suo fratello per averlo tenuto all'oscuro di questo segreto legato alla salute del padre.

Inoltre le anticipazioni delle puntate di DayDreamer fino al 12 febbraio rivelano che anche Leyla ed Emre decideranno di convolare a nozze.

Per i due arriverà il giorno del fatidico sì, ma i due si dimenticheranno di comprare gli abiti per la cerimonia e quindi saranno costretti a precipitarsi in un negozio. Sanem, intanto, riceverà una bella notizia inaspettata da Yigit.